REALITY

'Vai todo mundo por minha causa?': Maxiane chora após punição severa no BBB 26

Líder da semana, sister perdeu estalecas e teme castigo coletivo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12:39

Maxiane chora por punição em meio ao Big fone Crédito: Reprodução/TV Globo

A manhã desta sexta-feira (30) começou tensa no BBB 26. Um Big Fone tocando logo cedo foi o suficiente para virar o clima da casa e colocar a líder Maxiane no centro de uma grande confusão. A pernambucana acabou levando uma punição gravíssima após descumprir uma das regras mais rígidas do jogo e deixou os brothers apreensivos com a possibilidade de todos caírem no temido "Tá com Nada".

Tudo aconteceu quando o telefone tocou e Maxiane saiu às pressas do Quarto do Líder para entender o que estava acontecendo. O problema é que ela deixou Marcelo e Marciele no cômodo, algo expressamente proibido pelas regras do programa. A consequência veio na hora: a punição gravíssima foi anunciada e a líder perdeu 500 estalecas, aproximando perigosamente a casa de uma punição coletiva.

Mesmo após o primeiro alerta, Maxiane voltou a cometer o mesmo erro e deixou aliados sozinhos no quarto novamente. A voz do Big Boss precisou intervir mais uma vez: Atenção, a Líder não pode sair do quarto e deixar ninguém lá dentro". A repetição da falha aumentou ainda mais o clima de tensão entre os confinados.

Abalada, Maxiane não segurou as lágrimas. "Não acredito… a cunhã ficou dormindo. Vai todo mundo para o 'Tá com Nada' por minha causa?", desabafou, visivelmente culpada. Os colegas tentaram acalmá-la e minimizar a situação. Jordana, por exemplo, saiu em defesa da líder: "Ninguém ia pensar nisso. Parece até que foi para induzir ao erro".

Ao acordar e perceber o que tinha acontecido, Marciele fez questão de pedir desculpas. "Eu não sabia", disse, constrangida com a situação.

Enquanto isso, o Big Fone segue sendo protagonista da semana. Na quinta-feira (29), Breno atendeu à primeira ligação e ganhou o poder de vetar um participante de todas as provas, escolhendo Brígido. Já nesta sexta, às 7h05, quem atendeu foi Babu Santana, que recebeu a orientação de colocar uma pulseira prata e aguardar novas instruções.