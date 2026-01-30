Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vai todo mundo por minha causa?': Maxiane chora após punição severa no BBB 26

Líder da semana, sister perdeu estalecas e teme castigo coletivo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 12:39

Maxiane chora por punição em meio ao Big fone  Crédito: Reprodução/TV Globo

A manhã desta sexta-feira (30) começou tensa no BBB 26. Um Big Fone tocando logo cedo foi o suficiente para virar o clima da casa e colocar a líder Maxiane no centro de uma grande confusão. A pernambucana acabou levando uma punição gravíssima após descumprir uma das regras mais rígidas do jogo e deixou os brothers apreensivos com a possibilidade de todos caírem no temido "Tá com Nada".

Tudo aconteceu quando o telefone tocou e Maxiane saiu às pressas do Quarto do Líder para entender o que estava acontecendo. O problema é que ela deixou Marcelo e Marciele no cômodo, algo expressamente proibido pelas regras do programa. A consequência veio na hora: a punição gravíssima foi anunciada e a líder perdeu 500 estalecas, aproximando perigosamente a casa de uma punição coletiva.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Imagem - A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

Imagem - Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Quem é Jhonathan Coelho, o influenciador apontado como novo affair de Ana Castela

Mesmo após o primeiro alerta, Maxiane voltou a cometer o mesmo erro e deixou aliados sozinhos no quarto novamente. A voz do Big Boss precisou intervir mais uma vez: Atenção, a Líder não pode sair do quarto e deixar ninguém lá dentro". A repetição da falha aumentou ainda mais o clima de tensão entre os confinados.

Abalada, Maxiane não segurou as lágrimas. "Não acredito… a cunhã ficou dormindo. Vai todo mundo para o 'Tá com Nada' por minha causa?", desabafou, visivelmente culpada. Os colegas tentaram acalmá-la e minimizar a situação. Jordana, por exemplo, saiu em defesa da líder: "Ninguém ia pensar nisso. Parece até que foi para induzir ao erro".

Maxiane (BBB 26)

Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane lamentou saída de Henri Castelli do BBB 26 por Globo/Reprodução
BBB 26 - Maxiane (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Maxiane (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Maxiane (anjo) por Divulgação
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Maxiane (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB 26: Jonas acusa PA de empurrão na corrida pelo Big Fone: 'Quero ver imagens'

Quem atendeu o Big Fone do BBB 26? Babu Santana recebe missão que pode levar alguém ao Paredão

BBB 26: Equipe de Milena se pronuncia após especulações sobre autismo

Enquete BBB 26: Quem a líder Maxiane deve indicar ao Paredão?

BBB 26: Breno atende Big Fone e veta Brigido de todas as provas da semana

Ao acordar e perceber o que tinha acontecido, Marciele fez questão de pedir desculpas. "Eu não sabia", disse, constrangida com a situação.

Enquanto isso, o Big Fone segue sendo protagonista da semana. Na quinta-feira (29), Breno atendeu à primeira ligação e ganhou o poder de vetar um participante de todas as provas, escolhendo Brígido. Já nesta sexta, às 7h05, quem atendeu foi Babu Santana, que recebeu a orientação de colocar uma pulseira prata e aguardar novas instruções.

O telefone ainda vai tocar mais duas vezes, uma durante o programa ao vivo desta sexta e outra no sábado (31). Ao final, os três participantes que atenderem precisarão entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao paredão.

Leia mais

Imagem - Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Imagem - Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Imagem - Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Maxiane

Mais recentes

Imagem - Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg
Imagem - Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora

Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora
Imagem - Janete pede perdão após mentir para Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (30 de janeiro)

Janete pede perdão após mentir para Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (30 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)
02

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Imagem - Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista
03

Coelba abre mais de 290 vagas para curso gratuito de eletricista

Imagem - Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar
04

Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar