A cena do lago é igual ao livro? Confira as mudanças na 4ª temporada de 'Bridgerton'

Mesmo sendo a adaptação mais fiel até agora, a nova temporada de Bridgerton terá algumas alterações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:02

A quarta temporada de Bridgerton Crédito: DIvulgação/Netflix

A promessa era de fidelidade e, de fato, a quarta temporada de Bridgerton chega bem mais próxima do livro que inspira sua trama principal. Adaptando Um Perfeito Cavalheiro, terceiro romance da saga de Julia Quinn, a série mantém o coração da história de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie (Yerin Ha) praticamente intacto. Mas isso não significa que nada tenha mudado.

Como já virou tradição na produção da Netflix, tramas paralelas ganham força, personagens secundários são reinventados e alguns detalhes importantes tomam caminhos diferentes dos descritos no livro. Se você já começou o Volume 1 (ou está prestes a maratonar), vale ficar atento aos spoilers a seguir.

1. Rainha Charlotte e Lady Danbury

Quem leu Um Perfeito Cavalheiro sabe: a Rainha Charlotte praticamente não existe na narrativa original. Já na série, ela continua sendo uma figura central. Nesta temporada, sua relação com Lady Danbury (Adjoa Andoh) ganha destaque, especialmente diante do desejo da conselheira de deixar Londres e viver novas experiências. No livro, Lady Danbury aparece de forma pontual, apenas interferindo brevemente no destino de Benedict e Sophie.

2. Violet Bridgerton tem mais espaço (e mais desejos)

Violet sempre foi essencial na busca de Benedict por sua misteriosa Dama de Prata, tanto no livro quanto na série. A diferença é que, na adaptação, sua vida emocional ganha muito mais profundidade. O envolvimento com Lord Marcus Anderson (Daniel Francis) coloca a matriarca diante de escolhas pessoais, algo que não é explorado na obra de Julia Quinn.

3. Sophie não é mais Bennett



A mudança mais comentada já havia sido revelada antes mesmo da estreia. No livro, a protagonista se chama Sophie Bennett. Na série, ela passa a ser Sophie Baek, uma alteração pensada para incorporar a ascendência coreana da atriz Yerin Ha. A escolha não é apenas estética: traz representatividade e uma nova camada de identidade à personagem, algo que a própria atriz já descreveu como empoderador.

4. Francesca e John

Aqui está uma das maiores diferenças cronológicas. No universo literário, a história de Benedict acontece antes do romance de Colin, e Francesca ainda nem entrou oficialmente na sociedade. Na série, porém, ela já está casada com John (Victor Alli) e o relacionamento passa por dificuldades de intimidade, um conflito totalmente inédito em relação aos livros.

5. O lago ficou e a escada entrou em cena

O romance entre Benedict e Sophie é, sem dúvida, o ponto mais fiel da temporada, do baile de máscaras ao período em que Sophie passa a trabalhar no Meu Chalé. Ainda assim, a série decide alongar e reorganizar alguns momentos importantes. No livro, o pedido polêmico de Benedict acontece logo após o beijo no lago. Na série, há um afastamento entre os dois, o retorno de Sophie a Londres e, só depois, um reencontro marcante nas escadarias, onde a história toma outro ritmo.

O Volume 1 da quarta temporada de Bridgerton estreia nesta quinta-feira (29) na Netflix. Os quatro primeiros episódios chegaram ao Brasil às 5h da manhã (horário de Brasília).

Já o Volume 2, com mais quatro episódios, será liberado em 26 de fevereiro, exatamente quatro semanas depois. Para aliviar a ansiedade dos fãs, a Netflix já disponibilizou os cinco primeiros minutos do episódio de estreia em seu site oficial.

Episódios da 4ª temporada

Volume 1

Episódio 1: A Valsa

Episódio 2: Tempo Paralisado

Episódio 3: O Campo ao Lado da Outra Estrada

Episódio 4: Uma Oferta de Um Cavalheiro

