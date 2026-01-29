Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:01
Sabe aquele dia em que tudo parece acontecer na velocidade da luz? Prepare-se, porque hoje, 29 de janeiro de 2026, o céu deu um "upgrade" na nossa comunicação. A Lua deixou a calmaria de Touro e mergulhou na agilidade de Gêmeos, fazendo um par perfeito com o Sol em Aquário.
Na prática, isso significa que a sorte hoje viaja através das palavras, das trocas e das ideias rápidas. É o momento ideal para fechar aquele acordo que estava enrolado ou, quem sabe, usar essa curiosidade aguçada para escolher as dezenas certas na lotérica. Se o seu motor hoje é a informação, o combustível é a sua intuição. Confira como o astral mexe com você e anote as dezenas que não podem ficar de fora do seu jogo:
