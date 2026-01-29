ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Sabe aquele dia em que tudo parece acontecer na velocidade da luz? Prepare-se, porque hoje, 29 de janeiro de 2026, o céu deu um "upgrade" na nossa comunicação. A Lua deixou a calmaria de Touro e mergulhou na agilidade de Gêmeos, fazendo um par perfeito com o Sol em Aquário.

Na prática, isso significa que a sorte hoje viaja através das palavras, das trocas e das ideias rápidas. É o momento ideal para fechar aquele acordo que estava enrolado ou, quem sabe, usar essa curiosidade aguçada para escolher as dezenas certas na lotérica. Se o seu motor hoje é a informação, o combustível é a sua intuição. Confira como o astral mexe com você e anote as dezenas que não podem ficar de fora do seu jogo:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Sua mente está a mil e seu poder de convencimento também. No trabalho, é a hora de vender seu peixe e mostrar suas ideias. No amor, o clima pede movimento: que tal um passeio de última hora? Uma conversa despretensiosa pode esconder uma grande surpresa. Números da sorte: 12, 30, 47

Touro (21/04 a 20/05)

O foco hoje é a sua segurança. No amor, deixe as contas de lado e foque no carinho; não é dia de discutir boletos. No trabalho, fique atento: sua habilidade em ensinar ou escrever pode render um dinheiro extra inesperado. Números da sorte: 5, 22, 58

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Cuidado apenas para não querer fazer dez coisas ao mesmo tempo e se cansar à toa. Números da sorte: 3, 11, 25

Câncer (21/06 a 22/07)

Hoje o mundo lá fora pode parecer barulhento demais. Respeite seu desejo de ficar um pouco mais na sua para processar os sentimentos. No trabalho, a discrição é sua melhor amiga; tarefas que pedem silêncio e foco vão render muito mais. Números da sorte: 9, 18, 44

Leão (22/07 a 22/08)



O segredo hoje é o trabalho em equipe. Sua visão de futuro vai ajudar todo mundo a sair de impasses. No amor, misture os grupos: sair com o par e os amigos será revigorante e pode até render novos admiradores para quem está solteiro. Números da sorte: 7, 33, 50

Virgem (23/08 a 22/09)

Seus superiores estão de olho na sua rapidez e eficiência. É o momento perfeito para buscar reconhecimento ou aquela promoção. Só não deixe que a correria da carreira te faça esquecer dos planos com quem você ama. Números da sorte: 1, 26, 39

Libra (23/09 a 22/10)

O dia é excelente para quem lida com justiça, estudos ou contatos com outras cidades. No amor, o desejo é de expansão. Que tal planejar um curso ou uma viagem longa ao lado do seu parceiro? Números da sorte: 8, 29, 54

Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua intuição está aguçada para enxergar o que ninguém mais vê. No trabalho, o momento é bom para organizar investimentos, seguros ou heranças. No amor, você se sentirá atraído por mentes brilhantes e conversas profundas. Números da sorte: 13, 27, 60



Sagitário (22/11 a 21/12)

O foco hoje são as parcerias. Ouça mais do que fale e use a gentileza para fechar acordos lucrativos. No amor, é dia de fortalecer o laço a dois e entender o lado do outro com o coração aberto. Números da sorte: 4, 21, 35

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O trabalho vai exigir muito de você, mas sua produtividade está impecável. Demonstre afeto ao seu parceiro ajudando nas coisas simples da rotina, os detalhes valem ouro hoje. Números da sorte: 6, 17, 42

Aquário (20/01 a 18/02)

É dia de brilhar sem fazer esforço, tanto no trabalho criativo quanto no amor. Aproveite para se divertir e deixar sua autoconfiança guiar suas escolhas. Números da sorte: 10, 15, 31