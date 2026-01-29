Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:01

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Sabe aquele dia em que tudo parece acontecer na velocidade da luz? Prepare-se, porque hoje, 29 de janeiro de 2026, o céu deu um "upgrade" na nossa comunicação. A Lua deixou a calmaria de Touro e mergulhou na agilidade de Gêmeos, fazendo um par perfeito com o Sol em Aquário.

Na prática, isso significa que a sorte hoje viaja através das palavras, das trocas e das ideias rápidas. É o momento ideal para fechar aquele acordo que estava enrolado ou, quem sabe, usar essa curiosidade aguçada para escolher as dezenas certas na lotérica. Se o seu motor hoje é a informação, o combustível é a sua intuição. Confira como o astral mexe com você e anote as dezenas que não podem ficar de fora do seu jogo:

Leia mais

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Imagem - Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Sua mente está a mil e seu poder de convencimento também. No trabalho, é a hora de vender seu peixe e mostrar suas ideias. No amor, o clima pede movimento: que tal um passeio de última hora? Uma conversa despretensiosa pode esconder uma grande surpresa.
  • Números da sorte: 12, 30, 47

  • Touro (21/04 a 20/05)
    O foco hoje é a sua segurança. No amor, deixe as contas de lado e foque no carinho; não é dia de discutir boletos. No trabalho, fique atento: sua habilidade em ensinar ou escrever pode render um dinheiro extra inesperado.
  • Números da sorte: 5, 22, 58

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Cuidado apenas para não querer fazer dez coisas ao mesmo tempo e se cansar à toa.
  • Números da sorte: 3, 11, 25

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Hoje o mundo lá fora pode parecer barulhento demais. Respeite seu desejo de ficar um pouco mais na sua para processar os sentimentos. No trabalho, a discrição é sua melhor amiga; tarefas que pedem silêncio e foco vão render muito mais.
  • Números da sorte: 9, 18, 44

Leia mais

Imagem - Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (29 de janeiro) em Salvador

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (29 de janeiro) em Salvador

Imagem - Carta 'Os Peixes' domina o Baralho Cigano de quinta-feira (29 de janeiro): dia pede corte de excessos e escolhas responsáveis

Carta 'Os Peixes' domina o Baralho Cigano de quinta-feira (29 de janeiro): dia pede corte de excessos e escolhas responsáveis

Imagem - Os signos sentem hoje (29 de janeiro) que uma decisão silenciosa pesa mais do que parecia

Os signos sentem hoje (29 de janeiro) que uma decisão silenciosa pesa mais do que parecia

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O segredo hoje é o trabalho em equipe. Sua visão de futuro vai ajudar todo mundo a sair de impasses. No amor, misture os grupos: sair com o par e os amigos será revigorante e pode até render novos admiradores para quem está solteiro.
  • Números da sorte: 7, 33, 50

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Seus superiores estão de olho na sua rapidez e eficiência. É o momento perfeito para buscar reconhecimento ou aquela promoção. Só não deixe que a correria da carreira te faça esquecer dos planos com quem você ama.
  • Números da sorte: 1, 26, 39

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    O dia é excelente para quem lida com justiça, estudos ou contatos com outras cidades. No amor, o desejo é de expansão. Que tal planejar um curso ou uma viagem longa ao lado do seu parceiro?
  • Números da sorte: 8, 29, 54

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Sua intuição está aguçada para enxergar o que ninguém mais vê. No trabalho, o momento é bom para organizar investimentos, seguros ou heranças. No amor, você se sentirá atraído por mentes brilhantes e conversas profundas.
  • Números da sorte: 13, 27, 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    O foco hoje são as parcerias. Ouça mais do que fale e use a gentileza para fechar acordos lucrativos. No amor, é dia de fortalecer o laço a dois e entender o lado do outro com o coração aberto.
  • Números da sorte: 4, 21, 35

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O trabalho vai exigir muito de você, mas sua produtividade está impecável. Demonstre afeto ao seu parceiro ajudando nas coisas simples da rotina, os detalhes valem ouro hoje.
  • Números da sorte: 6, 17, 42

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    É dia de brilhar sem fazer esforço, tanto no trabalho criativo quanto no amor. Aproveite para se divertir e deixar sua autoconfiança guiar suas escolhas.
  • Números da sorte: 10, 15, 31

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O seu porto seguro é o seu lar. No trabalho, tarefas feitas de casa ou ligadas ao ambiente doméstico estão muito protegidas. No amor, uma boa conversa na sala de casa pode resolver qualquer pendência emocional.
  • Números da sorte: 2, 24, 56

Leia mais

Imagem - Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Fuga de Candinho e Samir agita a semana em 'Êta Mundo Melhor!'; veja o resumo (26 e 31 de janeiro)

Imagem - Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Brasil faz história no Bafta 2026 e conquista quatro indicações no 'Oscar britânico'

Imagem - Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26
Imagem - Como é a mansão de Ronnie Von com quadra de tênis, carros de luxo, adega para 4 mil vinhos e 3 mil m²

Como é a mansão de Ronnie Von com quadra de tênis, carros de luxo, adega para 4 mil vinhos e 3 mil m²
Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Passageiros enfrentam filas e lentidão no metrô de Salvador nesta quinta (29)
01

Passageiros enfrentam filas e lentidão no metrô de Salvador nesta quinta (29)

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
02

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
04

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)