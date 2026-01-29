MAIS CHUVA

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (29 de janeiro) em Salvador

Há previsão de pancadas de chuva

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 06:20

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A previsão do tempo para esta quinta-feira (29) indica um dia parecido com o de ontem em Salvador. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado. À noite, há previsão de pancadas de chuva. As informações são do Climatempo.

Durante a madrugada, manhã e tarde, o tempo segue com sol entre muitas nuvens. Já à noite, a instabilidade aumenta, com chance de chuva.

As temperaturas variam entre 23°C (mínima) e 31°C (máxima). O volume estimado de chuva é de 4,8 mm, com 61% de probabilidade.

Os ventos sopram de leste-sudeste (ESE), com velocidade média de 13 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 88%. O sol nasce às 5h25 e se põe às 18h08. Não há previsão de formação de arco-íris.