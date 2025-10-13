NOVIDADES

Globo anuncia série com criador de 'Euphoria' e versão americana de 'Os Outros'

Emissora aposta em parcerias internacionais

Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:06

Rede Globo Crédito: Reprodução

A Rede Globo anunciou uma série de novidades no Mipcom, grande evento do mercado internacional de conteúdo audiovisual, realizado anualmente em Cannes, na França. As parcerias reforçaram a aposta da emissora em maior internacionalização do seu conteúdo. Ou seja, a Globo está se tornando cada vez mais global!

O destaque é o acordo do Globoplay com a produtora americana Anonymous Content para desenvolver uma versão norte-americana de “Os Outros”, criada por Lucas Paraizo e estrela por nomes como Adriana Esteves e Letícia Colin. A trama, que aborda intolerância, relações interpessoais e conflitos familiares já teve formatos vendidos para Alemanha e Grécia.

A emissora também confirmou novas vendas de formatos da novela “Todas as Flores”, disponível no Globoplay, e da famosa “Páginas da Vida”.

Coproduções com as grandes

O maior grupo de comunicação do Brasil anunciou ainda coproduções com criador de “Euphoria”, com a BBC e com a Fox. O roteirista israelense Ron Leshem, criador da versão original de “Euphoria”, desenvolverá a série exclusiva “Paranoia” com Koby Gal-Raday, Ilda Santiago e Claudia Jouvin. O projeto será realizado pela produtora Crossing Oceans em parceria com a Janeiro Studios e o Globo Play.

Com a Fox Entertainment Studios, a Globo fará um filme natalino em inglês, ambientado e filmado no Brasil, com foco em retratar as realidades locais durante a festividade. Já com o BBC Studios, será feita uma série documental sobre a Amazônia, produzida em conjunto pela Specialist Factual Productions.