CARNAVAL 2026

Ivete Sangalo é confirmada como atração principal do domingo no Camarote Villa 2026

Cantora se apresenta no domingo do Carnaval de Salvador em 2026



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:15

Ivete Sangalo no The Town Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após ser uma das atrações mais esperadas do Camarote Salvador no ano passado, Ivete Sangalo é confirmada no domingo do Camarote Villa 2026, no circuito Barra-Ondina . A cantora também puxa o bloco Coruja no sábado e na segunda-feira de Carnaval.

Na edição de 2026, o Villa promete uma programação de peso. Além de Ivete, já estão confirmados Bell Marques, Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Menos é Mais, Nattan, Léo Foguete, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan. Outros nomes ainda serão anunciados.

Com mais de 5 mil m² de estrutura, o camarote oferece serviço all inclusive premium, dois mirantes com vista privilegiada para os trios, uma boate de 900 m², dois palcos, espaço gourmet, SPA, salão de beleza e customização de abadás.

Para Léo Góes, sócio do camarote, a presença de Ivete consagra a trajetória do Villa. “É um pedido antigo do público, e temos certeza de que será uma edição histórica”, afirmou em entrevista ao Alô Alô Bahia.