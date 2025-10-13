Acesse sua conta
Ivete Sangalo é confirmada como atração principal do domingo no Camarote Villa 2026

Cantora se apresenta no domingo do Carnaval de Salvador em 2026

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:15

Após ser uma das atrações mais esperadas do Camarote Salvador no ano passado, Ivete Sangalo é confirmada no domingo do Camarote Villa 2026, no circuito Barra-Ondina . A cantora também puxa o bloco Coruja no sábado e na segunda-feira de Carnaval.

Na edição de 2026, o Villa promete uma programação de peso. Além de Ivete, já estão confirmados Bell Marques, Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Menos é Mais, Nattan, Léo Foguete, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan. Outros nomes ainda serão anunciados.

Com mais de 5 mil m² de estrutura, o camarote oferece serviço all inclusive premium, dois mirantes com vista privilegiada para os trios, uma boate de 900 m², dois palcos, espaço gourmet, SPA, salão de beleza e customização de abadás.

Para Léo Góes, sócio do camarote, a presença de Ivete consagra a trajetória do Villa. “É um pedido antigo do público, e temos certeza de que será uma edição histórica”, afirmou em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Os ingressos já estão à venda no site oficial: www.camarotevilla.com.br e vendas.querotickets.com.br, vendas físicas: Quero Abadá – Shopping Paralela, Folia Bahia – Shopping Iguatemi Business Flat, Central do Carnaval – Shopping da Bahia, os valores partem de R$ 1.240,00.

