Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Baiano de 42 anos revelou aos colegas que o nome carrega uma história pessoal e afetiva

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:54

Leandro é do signo de Capricórnio Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Logo nas primeiras horas dentro do BBB 26, Leandro tratou de fazer um pedido direto aos colegas de confinamento: nada de chamá-lo pelo nome de registro. O baiano de 42 anos prefere ser conhecido como Boneco e fez questão de explicar o motivo ainda no começo do jogo.

Depois de deixar o Quarto Brando, onde resistiu por mais de 100 horas, o participante conversou com outros brothers e contou que o nome Leandro foi escolhido pelo pai, com quem nunca teve uma relação próxima. "O apelido foi dado pela galera. Gosto mais", resumiu ele, sem entrar em muitos detalhes naquele momento.

A preferência rapidamente foi respeitada pelos confinados e virou assunto entre os participantes, chamando a atenção do público que acompanha o reality. Mas, fora da casa, a história por trás do apelido acabou vindo à tona.

Nas redes sociais, o perfil oficial de Leandro explicou a origem de "Boneco". Quando criança, ele tinha poucos brinquedos, já que a família não tinha condições financeiras de comprar. Para driblar a falta, passou a criar os próprios brinquedos, entre eles, bonecos feitos com fios de telefone. A criatividade virou marca registrada, e o apelido nasceu ali, entre amigos e conhecidos.

Até hoje, Boneco mantém essa relação com o artesanato. No vídeo de apresentação do BBB 26, ele contou que ainda produz bonecos de fio, atividade que também lhe rende uma renda extra. Mais do que um apelido, o nome virou uma memória afetiva e um símbolo da infância, da imaginação e da superação.

Dentro do jogo, Boneco já enfrentou momentos de tensão. Ele esteve na formação do segundo Paredão da temporada, disputando a permanência com Matheus e Brígido. Na noite desta terça-feira (27), quem deixou o reality foi Matheus, eliminado com 79,48% da média dos votos.