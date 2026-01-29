Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Baiano de 42 anos revelou aos colegas que o nome carrega uma história pessoal e afetiva

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 07:54

Leandro é do signo de Capricórnio
Leandro é do signo de Capricórnio Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Logo nas primeiras horas dentro do BBB 26, Leandro tratou de fazer um pedido direto aos colegas de confinamento: nada de chamá-lo pelo nome de registro. O baiano de 42 anos prefere ser conhecido como Boneco e fez questão de explicar o motivo ainda no começo do jogo.

Depois de deixar o Quarto Brando, onde resistiu por mais de 100 horas, o participante conversou com outros brothers e contou que o nome Leandro foi escolhido pelo pai, com quem nunca teve uma relação próxima. "O apelido foi dado pela galera. Gosto mais", resumiu ele, sem entrar em muitos detalhes naquele momento.

Leia mais

Imagem - Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Morre Nilton César, cantor de 'Férias na Índia', aos 86 anos

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Imagem - Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

A preferência rapidamente foi respeitada pelos confinados e virou assunto entre os participantes, chamando a atenção do público que acompanha o reality. Mas, fora da casa, a história por trás do apelido acabou vindo à tona.

Nas redes sociais, o perfil oficial de Leandro explicou a origem de "Boneco". Quando criança, ele tinha poucos brinquedos, já que a família não tinha condições financeiras de comprar. Para driblar a falta, passou a criar os próprios brinquedos, entre eles, bonecos feitos com fios de telefone. A criatividade virou marca registrada, e o apelido nasceu ali, entre amigos e conhecidos. 

Leandro (BBB 26)

Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Leandro, Matheus e Brígido formam o segundo Paredão do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Leandro por Globo/ Manoella Mello
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro (BBB 26) por Reprodução | TV Globo
Leandro por Divulgação
Lilia Rocha é filha de Leandro por Sandro Hohorato
Lilia Rocha é filha de Leandro por Divulgação | Rafael Martins
1 de 12
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Leandro, baiano que disputa vaga no BBB 26, celebra aniversário na Casa de Vidro Nordeste; veja fotos

Ex-morador de rua, pai e morador de Itapuã: quem é Leandro, o baiano que tenta vaga no BBB 26

Saiba quem é Lilica Rocha, filha de baiano que disputa vaga no BBB 26 e dona de hit viral

BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja

BBB 26: Gil do Vigor ameaça processar internauta que apontou que ele teria revelado informações para Sarah

Até hoje, Boneco mantém essa relação com o artesanato. No vídeo de apresentação do BBB 26, ele contou que ainda produz bonecos de fio, atividade que também lhe rende uma renda extra. Mais do que um apelido, o nome virou uma memória afetiva e um símbolo da infância, da imaginação e da superação.

Dentro do jogo, Boneco já enfrentou momentos de tensão. Ele esteve na formação do segundo Paredão da temporada, disputando a permanência com Matheus e Brígido. Na noite desta terça-feira (27), quem deixou o reality foi Matheus, eliminado com 79,48% da média dos votos.

Na mesma votação, Boneco apareceu em segundo lugar, com 15,55%, enquanto Brígido foi o menos votado, somando apenas 4,97%. 

Leia mais

Imagem - Morre Alexis Ortega, ator e dublador do Homem-Aranha, aos 38 anos

Morre Alexis Ortega, ator e dublador do Homem-Aranha, aos 38 anos

Imagem - Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Imagem - Venda de ingressos de Harry Styles entra na mira do Procon após denúncias; entenda

Venda de ingressos de Harry Styles entra na mira do Procon após denúncias; entenda

Mais recentes

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (29) prometem onda de sorte
Imagem - Como é a mansão de Ronnie Von com quadra de tênis, carros de luxo, adega para 4 mil vinhos e 3 mil m²

Como é a mansão de Ronnie Von com quadra de tênis, carros de luxo, adega para 4 mil vinhos e 3 mil m²
Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Passageiros enfrentam filas e lentidão no metrô de Salvador nesta quinta (29)
01

Passageiros enfrentam filas e lentidão no metrô de Salvador nesta quinta (29)

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
02

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
04

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)