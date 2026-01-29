BBB 26: Breno atende Big Fone e veta Brigido de todas as provas da semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22:36
O Big Fone voltou a tocar no BBB 26 na noite desta quinta-feira (29), e movimentou a casa com uma decisão que impacta toda a semana. Breno foi o participante mais rápido e atendeu ao telefone prateado escolhido pelo público, instalado perto da Academia.
Ao ouvir a mensagem, o brother recebeu a missão de vetar um participante de todas as provas da semana. Sem muito suspense, ele anunciou a escolha por Brigido, que ficará fora da Prova do Líder, da Prova do Anjo e também da Prova Bate e Volta.
Participantes do BBB 26
Com isso, Brigido já está automaticamente impedido de disputar a liderança que acontece ainda hoje e também não poderá participar da dinâmica do Anjo no sábado. Caso seja indicado ao terceiro Paredão da temporada, ele seguirá direto para a berlinda, sem chance de escapar na prova de salvação.