BBB 26: Breno atende Big Fone e veta Brigido de todas as provas da semana

Ligação foi atendida na área próxima à Academia e trouxe consequência direta para a dinâmica do jogo

Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22:36

Breno atendeu ao Big Fone e vetou Brigido das provas da semana no BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

O Big Fone voltou a tocar no BBB 26 na noite desta quinta-feira (29), e movimentou a casa com uma decisão que impacta toda a semana. Breno foi o participante mais rápido e atendeu ao telefone prateado escolhido pelo público, instalado perto da Academia.

Ao ouvir a mensagem, o brother recebeu a missão de vetar um participante de todas as provas da semana. Sem muito suspense, ele anunciou a escolha por Brigido, que ficará fora da Prova do Líder, da Prova do Anjo e também da Prova Bate e Volta.

