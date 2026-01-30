BBB 26

Empurrão de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 gera discussão dentro e fora da casa

Queda durante corrida para atender o Big Fone levanta debate sobre possível agressão e movimenta as redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:34

O ‘empurrão’ de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 Crédito: Reprodução

Uma disputa para atender o Big Fone terminou em clima tenso no BBB 26 nesta sexta-feira (30). Jonas Sulzbach e Paulo Augusto se desentenderam após o veterano cair no chão durante a corrida e acusar o colega de tê-lo empurrado no momento da disputa.

A discussão começou logo após o episódio. Jonas confrontou Paulo Augusto ao relembrar a queda. “Você viu o que você fez né? Você não lembra o que você fez?”, disse o brother. Paulo rebateu, afirmando que Jonas ainda estava sonolento. “Você estava meio dormindo ainda. Você caiu com tudo, estava molenga”, respondeu.

Casa do BBB 26 1 de 25

Mesmo assim, Jonas insistiu que não caiu sozinho e levantou a hipótese de ter sido empurrado. Paulo Augusto negou ter corrido em velocidade máxima, afirmou que não houve intenção e pediu desculpas ao colega.

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Internautas passaram a analisar imagens da cena e a discutir se houve ou não agressão, com parte do público defendendo a expulsão do participante. “Nesses frames dá para perceber que o Paulo Augusto coloca a mão para segurar a Samira e em seguida é ultrapassado pelo Jonas e o empurra; Jonas disse ter caído e se machucado na queda”, escreveu um perfil. Outro usuário questionou. “As únicas imagens que temos do suposto empurrão do Paulo Augusto no Jonas são essas aqui?”