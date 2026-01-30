Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empurrão de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 gera discussão dentro e fora da casa

Queda durante corrida para atender o Big Fone levanta debate sobre possível agressão e movimenta as redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:34

O ‘empurrão’ de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26
O ‘empurrão’ de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 Crédito: Reprodução

Uma disputa para atender o Big Fone terminou em clima tenso no BBB 26 nesta sexta-feira (30). Jonas Sulzbach e Paulo Augusto se desentenderam após o veterano cair no chão durante a corrida e acusar o colega de tê-lo empurrado no momento da disputa.

A discussão começou logo após o episódio. Jonas confrontou Paulo Augusto ao relembrar a queda. “Você viu o que você fez né? Você não lembra o que você fez?”, disse o brother. Paulo rebateu, afirmando que Jonas ainda estava sonolento. “Você estava meio dormindo ainda. Você caiu com tudo, estava molenga”, respondeu.

Casa do BBB 26

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
1 de 25
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

Mesmo assim, Jonas insistiu que não caiu sozinho e levantou a hipótese de ter sido empurrado. Paulo Augusto negou ter corrido em velocidade máxima, afirmou que não houve intenção e pediu desculpas ao colega.

Leia mais

Imagem - Astros desalinhados! Veja como signos serão impactados no amor, dinheiro e proteção espiritual até o fim da semana

Astros desalinhados! Veja como signos serão impactados no amor, dinheiro e proteção espiritual até o fim da semana

Imagem - Como é a mansão de Murilo Benício, com mega vista para o Cristo Redentor, pista de skate e piscina gigante

Como é a mansão de Murilo Benício, com mega vista para o Cristo Redentor, pista de skate e piscina gigante

Imagem - Como é a mansão de Grazi Massafera, com espaço ao ar livre e área fitness

Como é a mansão de Grazi Massafera, com espaço ao ar livre e área fitness

O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Internautas passaram a analisar imagens da cena e a discutir se houve ou não agressão, com parte do público defendendo a expulsão do participante. “Nesses frames dá para perceber que o Paulo Augusto coloca a mão para segurar a Samira e em seguida é ultrapassado pelo Jonas e o empurra; Jonas disse ter caído e se machucado na queda”, escreveu um perfil. Outro usuário questionou. “As únicas imagens que temos do suposto empurrão do Paulo Augusto no Jonas são essas aqui?”

Até o momento, a produção do programa não se manifestou oficialmente sobre o caso.

Tags:

bbb 26

Mais recentes

Imagem - Amor e networking: O happy hour de hoje reserva surpresas para Leão, Gêmeos e Aquário (30 de janeiro)

Amor e networking: O happy hour de hoje reserva surpresas para Leão, Gêmeos e Aquário (30 de janeiro)
Imagem - Eduardo Paes teria vazado nome de Justin Bieber no Todo Mundo no RJ

Eduardo Paes teria vazado nome de Justin Bieber no Todo Mundo no RJ
Imagem - Gracyanne Barbosa assume novo namoro após surpresa romântica preparada por empresário

Gracyanne Barbosa assume novo namoro após surpresa romântica preparada por empresário

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país
01

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Imagem - Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador
02

Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador

Imagem - Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'
03

Beneficiários do Planserv denunciam aumento de 130% nas mensalidades: 'Humilhante'

Imagem - Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora
04

Pequenos sinais, grandes ganhos: 4 signos entram em fase de sorte, abundância e crescimento a partir de agora