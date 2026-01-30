Empurrão de Paulo Augusto em Jonas no BBB 26 gera discussão dentro e fora da casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:34
Uma disputa para atender o Big Fone terminou em clima tenso no BBB 26 nesta sexta-feira (30). Jonas Sulzbach e Paulo Augusto se desentenderam após o veterano cair no chão durante a corrida e acusar o colega de tê-lo empurrado no momento da disputa.
A discussão começou logo após o episódio. Jonas confrontou Paulo Augusto ao relembrar a queda. “Você viu o que você fez né? Você não lembra o que você fez?”, disse o brother. Paulo rebateu, afirmando que Jonas ainda estava sonolento. “Você estava meio dormindo ainda. Você caiu com tudo, estava molenga”, respondeu.
Casa do BBB 26
Mesmo assim, Jonas insistiu que não caiu sozinho e levantou a hipótese de ter sido empurrado. Paulo Augusto negou ter corrido em velocidade máxima, afirmou que não houve intenção e pediu desculpas ao colega.
O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Internautas passaram a analisar imagens da cena e a discutir se houve ou não agressão, com parte do público defendendo a expulsão do participante. “Nesses frames dá para perceber que o Paulo Augusto coloca a mão para segurar a Samira e em seguida é ultrapassado pelo Jonas e o empurra; Jonas disse ter caído e se machucado na queda”, escreveu um perfil. Outro usuário questionou. “As únicas imagens que temos do suposto empurrão do Paulo Augusto no Jonas são essas aqui?”
Até o momento, a produção do programa não se manifestou oficialmente sobre o caso.