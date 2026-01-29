ASTROLOGIA

Astros desalinhados! Veja como signos serão impactados no amor, dinheiro e proteção espiritual até o fim da semana

O dia traz temas variados para os 12 signos, com alertas práticos, bênçãos inesperadas e oportunidades de crescimento

Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:56

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A energia desta sexta-feira (30) se espalha de forma desigual pelo zodíaco. Enquanto alguns signos vivem avanços claros no campo financeiro, outros recebem lições importantes no amor ou sinais de proteção espiritual. O céu pede atenção aos detalhes, escolhas conscientes e abertura para mudanças que já estão em movimento.

Áries

O dia favorece decisões ligadas ao dinheiro. Uma conversa ou proposta pode destravar algo que estava parado. Evite gastos impulsivos e confie mais na sua capacidade de negociação.

Touro

O amor entra em destaque. Relações pedem mais presença emocional e menos controle. Para quem está só, um encontro inesperado pode mexer com certezas antigas.

Gêmeos

A bênção do dia vem em forma de alívio. Algo que vinha tirando seu sono começa a se resolver. Aproveite para organizar a rotina e cuidar mais da saúde mental.

Câncer

Prosperidade ligada ao esforço recente. O que você plantou nas últimas semanas começa a dar sinais claros de retorno, especialmente no trabalho.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Leão

O tema do dia é reconhecimento. Alguém observa mais do que você imagina. Evite confrontos desnecessários e deixe que suas atitudes falem por você.

Virgem

O amor pede menos cobrança e mais escuta. Ajustes simples podem evitar distanciamentos maiores. No campo material, mantenha cautela com promessas fáceis.

Libra

O dia traz proteção espiritual forte. Mesmo em meio a dúvidas, você está sendo guiado a fazer a escolha certa. Confie na sua intuição.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Escorpião

Dinheiro e poder pessoal entram em foco. É um bom momento para encerrar dívidas, renegociar acordos ou rever prioridades financeiras.

Sagitário

O amor ganha leveza. Conversas fluem melhor e o clima favorece reconciliações ou novos começos. Aproveite para dizer o que sente com sinceridade.

Capricórnio

O trabalho exige mais flexibilidade. Mudanças no caminho não significam perda, mas adaptação. Uma oportunidade pode surgir fora do plano inicial.

Aquário

O tema do dia é libertação. Soltar expectativas irreais abre espaço para algo mais verdadeiro, tanto no amor quanto nas amizades.

Peixes

A bênção vem em forma de proteção emocional. Você percebe quem realmente está ao seu lado. O dia favorece decisões guiadas pelo coração.

Mensagem do dia