CLIMÃO

MC Gui assume nova namorada dias após término e ex detona: 'Se apaixonou na sexta?'

Georgia Azevedo desabafou nas redes sociais e cita dívida de R$ 20 mil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:19

MC Gui e Georgia Azevedo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O término entre MC Gui e Georgia Azevedo continua rendendo e, desta vez, com direito a desabafo nas redes sociais. Inconformada, a influenciadora usou os Stories do Instagram, na quinta-feira (29), para reagir ao fato de o cantor ter assumido um novo relacionamento apenas cinco dias após o fim do namoro.

Visivelmente irritada, Georgia não poupou palavras. Segundo ela, o ex-companheiro perdeu qualquer direito à empatia ao tornar público o novo romance em tão pouco tempo. "A gente postou o término numa quinta-feira. Cinco dias depois, ele já estava postando Stories com outra pessoa, comentando no feed que está namorando. Você perdeu o direito de qualquer empatia da minha parte", disparou.

Além da rapidez com que MC Gui seguiu a vida amorosa, a influenciadora voltou a citar uma pendência financeira. Em outro vídeo, ela compartilhou a mensagem que enviou diretamente ao cantor após a exposição do novo namoro. "E ainda me devendo. Felicidades para você e sua nitidez. Desculpa não ter pensado nisso cinco dias depois do término", ironizou, fazendo referência à dívida de R$ 20 mil.

Georgia também questionou a postura do ex e levantou dúvidas sobre o que realmente aconteceu durante o relacionamento. "Ou você me traiu, como todo mundo comentava, ou você simplesmente se apaixonou perdidamente por alguém na quinta ou na sexta, para na terça-feira seguinte já estar assumindo namoro", analisou, sem esconder a indignação.

Em meio ao desabafo, a influenciadora revelou um dos momentos mais delicados do término. Segundo ela, o estopim da separação foi uma fala do cantor durante uma discussão. "Você teve coragem de jogar na minha cara que ficou do meu lado quando minha mãe estava internada. Isso foi o fim para mim", afirmou, emocionada.