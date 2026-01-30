Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Gui assume nova namorada dias após término e ex detona: 'Se apaixonou na sexta?'

Georgia Azevedo desabafou nas redes sociais e cita dívida de R$ 20 mil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:19

MC Gui e Georgia Azevedo Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O término entre MC Gui e Georgia Azevedo continua rendendo e, desta vez, com direito a desabafo nas redes sociais. Inconformada, a influenciadora usou os Stories do Instagram, na quinta-feira (29), para reagir ao fato de o cantor ter assumido um novo relacionamento apenas cinco dias após o fim do namoro.

Visivelmente irritada, Georgia não poupou palavras. Segundo ela, o ex-companheiro perdeu qualquer direito à empatia ao tornar público o novo romance em tão pouco tempo. "A gente postou o término numa quinta-feira. Cinco dias depois, ele já estava postando Stories com outra pessoa, comentando no feed que está namorando. Você perdeu o direito de qualquer empatia da minha parte", disparou.

Leia mais

Imagem - Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Imagem - 'Vai todo mundo por minha causa?': Maxiane chora após punição severa no BBB 26

'Vai todo mundo por minha causa?': Maxiane chora após punição severa no BBB 26

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (30) vão te surpreender

Além da rapidez com que MC Gui seguiu a vida amorosa, a influenciadora voltou a citar uma pendência financeira. Em outro vídeo, ela compartilhou a mensagem que enviou diretamente ao cantor após a exposição do novo namoro. "E ainda me devendo. Felicidades para você e sua nitidez. Desculpa não ter pensado nisso cinco dias depois do término", ironizou, fazendo referência à dívida de R$ 20 mil.

Georgia também questionou a postura do ex e levantou dúvidas sobre o que realmente aconteceu durante o relacionamento. "Ou você me traiu, como todo mundo comentava, ou você simplesmente se apaixonou perdidamente por alguém na quinta ou na sexta, para na terça-feira seguinte já estar assumindo namoro", analisou, sem esconder a indignação.

Georgia Azevedo nos Stories

Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram
1 de 14
Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP

Ju Moraes cobra dívidas de contratantes e ameaça expor devedores da Sambaiana: 'O pau vai torar'

Renato Aragão, o Didi, coloca mansão no Rio à venda após dívida de IPTU de R$ 548 mil; veja fotos

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Bloqueada e no prejuízo: ex de MC Gui acusa cantor de dever mais de R$ 20 mil e cortar contato

Em meio ao desabafo, a influenciadora revelou um dos momentos mais delicados do término. Segundo ela, o estopim da separação foi uma fala do cantor durante uma discussão. "Você teve coragem de jogar na minha cara que ficou do meu lado quando minha mãe estava internada. Isso foi o fim para mim", afirmou, emocionada.

Georgia finalizou dizendo que, apesar de já ter falado sobre o assunto outras vezes, ainda se sente chocada com a falta de consideração do ex. "Eu já gravei esse Story mil vezes, mas continuo sem acreditar na sua falta de empatia em assumir publicamente um namoro tão rápido", concluiu.

Leia mais

Imagem - Bloqueada e no prejuízo: ex de MC Gui acusa cantor de dever mais de R$ 20 mil e cortar contato

Bloqueada e no prejuízo: ex de MC Gui acusa cantor de dever mais de R$ 20 mil e cortar contato

Imagem - Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Discreta, filha de Regina Casé termina casamento de 16 anos com fotógrafo

Imagem - Zé Felipe sofre acidente, ignora cuidados e precisa refazer procedimento médico

Zé Felipe sofre acidente, ignora cuidados e precisa refazer procedimento médico

Tags:

Término Georgia Azevedo mc gui

Mais recentes

Imagem - Após BBB 26, Aline Campos é flagrada em clima de romance com deputado federal

Após BBB 26, Aline Campos é flagrada em clima de romance com deputado federal
Imagem - Universo envia alívio e respostas hoje (30 de janeiro) para 4 signos que precisam encerrar a semana em paz

Universo envia alívio e respostas hoje (30 de janeiro) para 4 signos que precisam encerrar a semana em paz
Imagem - Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

Ex-Carrossel, Victória Diniz impressiona com 'antes e depois' após perder 15kg

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador
01

Mulher envenena homem e finge ser policial para aplicar golpes em Salvador

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil
03

Com passagem apagada pelo Vitória, volante está invicto em sua volta ao Brasil

Imagem - Casal suspeito de aplicar calote de R$ 5 milhões com brechó de luxo é preso
04

Casal suspeito de aplicar calote de R$ 5 milhões com brechó de luxo é preso