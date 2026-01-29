Acesse sua conta
Bloqueada e no prejuízo: ex de MC Gui acusa cantor de dever mais de R$ 20 mil e cortar contato

Georgia Azevedo afirma que recebeu apenas parte do dinheiro e decidiu expor a situação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:07

Georgia Azevedo e MC Gui
Georgia Azevedo e MC Gui Crédito: Reprodução/Instagram

Uma semana após o fim do namoro com MC Gui, a influenciadora Georgia Azevedo usou as redes sociais para fazer um desabafo público envolvendo o ex-companheiro. Segundo ela, o cantor estaria devendo mais de R$ 20 mil e teria cortado contato após ser cobrado.

O término do relacionamento foi anunciado na última quinta-feira (22). Na ocasião, MC Gui chegou a publicar um texto carinhoso nas redes sociais. De acordo com Georgia, no entanto, o fim não foi tão pacífico quanto aparentou.

Chateada com a situação, a influenciadora afirmou que decidiu se manifestar publicamente por se sentir desrespeitada. "Eu tô muito chateada com tudo e tô decidindo expor por isso, porque ninguém tem empatia por mim, então eu também não vou ter empatia por ninguém, né? Que eu não sou otária", disse em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Georgia Azevedo nos Stories

Georgia Azevedo nos Stories por Reprodução/Instagram

Georgia contou que o casal já estava separado antes do anúncio oficial. "A gente tinha terminado na sexta passada, esperamos até quinta-feira para oficializar, e terminamos o nosso relacionamento - entre muitos altos e baixos - com o Guilherme me devendo mais de R$ 20 mil", afirmou.

Ela também relatou que, após a publicação do texto do cantor, foi surpreendida com um bloqueio nas redes sociais. "Tínhamos terminado pacificamente, de acordo com ele, né? Tudo bem, textinho bonitinho no Instagram (...) Aí na segunda-feira ele me bloqueou. E eu falei: 'Nossa, me bloqueou? Tá me devendo e me bloqueou?'. Mas ele tinha me bloqueado só do Instagram até então", contou.

Sem conseguir contato pelo Instagram, Georgia disse que tentou resolver a situação pelo WhatsApp. "Mandei uma mensagem no WhatsApp para lembrar de uma das três dívidas que ele tinha comigo, que era do meu cartão que a gente usou em Noronha, porque o cartão dele não passou lá e a gente acabou usando o meu… e sem problemas, meu namorado, normal usar", explicou.

Georgia Azevedo e MC Gui

Georgia Azevedo e MC Gui por Reprodução/Instagram

Segundo a influenciadora, MC Gui chegou a responder inicialmente. "Ele falou: 'Tá, já vou te mandar. Me fala aí o valor'. Mandei o valor e ele não me respondeu na segunda-feira. Pasmem, gente! Hoje eu acordei bloqueada e nenhum Pix na minha conta! Vocês acreditam? Tanto no Instagram, quanto no WhatsApp", desabafou na manhã desta quinta-feira (29).

Ainda de acordo com Georgia, ela conseguiu contato com o cantor por meio do telefone de uma amiga e recebeu R$ 8,5 mil, valor que corresponde a menos da metade da quantia total. Após o pagamento parcial, o contato da amiga também teria sido bloqueado. A mãe do cantor, segundo a influenciadora, afirmou que ele estaria "sem dinheiro" no momento para quitar o restante da dívida.

Na semana passada, ao anunciar o fim do namoro, MC Gui publicou um texto nas redes sociais. "A vida é uma grande montanha russa, E entre altos e baixos somos moldados com o tempo, e dentre todas as coisas incríveis que essa trajetória nos proporciona, amar e se sentir apaixonado é uma das virtudes que poucos encontram durante a vida", escreveu o cantor.

Tags:

Influenciadora Namoro Dívidas Dívida Término Desabafo Georgia Azevedo mc gui

