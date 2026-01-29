BBB 26

Que horas toca o Big Fone no BBB 26 hoje? Quem atender ganha poder inédito que pode virar o jogo

Dinâmica acontece ao vivo nesta quinta-feira (29); veja os detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:15

Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O Big Fone volta a tocar no BBB 26 nesta quinta-feira (29) e promete causar um impacto direto no jogo. A dinâmica foi anunciada por Tadeu Schmidt na edição de quarta (28) e acontecerá durante o programa ao vivo, antes da realização da terceira Prova do Líder da temporada.

Desta vez, quem atender ao telefone ganhará um poder estratégico de peso. O brother ou sister poderá vetar um adversário de três disputas importantes nos próximos dias. "Quem atender o Big Fone vai tirar uma pessoa das três provas da semana: do Líder, do Anjo e, se estiver no Paredão, também não participa da Prova Bate e Volta", explicou o apresentador.

Além do veto, a dinâmica terá um elemento extra de tensão. Três aparelhos vão tocar ao mesmo tempo dentro da casa, mas apenas um deles trará a mensagem verdadeira. A escolha de qual Big Fone será o correto ficará nas mãos do público. "O Big Fone vai tocar e quem vai escolher qual aparelho vai dar a mensagem é você, o público", afirmou Tadeu.

Os brothers poderão correr para atender o telefone prateado, localizado perto da academia, o azul, que fica próximo à piscina, ou o dourado, posicionado na área interna da casa, entre a sala e a cozinha. Apenas quem atender o aparelho certo receberá o poder.

O Big Fone será acionado durante o programa ao vivo, que tem início previsto para 22h25, no horário de Brasília, e tocará antes da Prova do Líder.