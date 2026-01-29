Acesse sua conta
BBB 26: entenda a treta generalizada na festa que terminou com confusão, clima pesado e Jonas chorando

Brincadeira na pista de dança virou discussão entre brothers e terminou com desabafo do Veterano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:57

Treta generalizada em festa do líder Babu no BBB 26

A Festa do Líder de Babu Santana no BBB 26 terminou em confusão, clima pesado e choro. O que começou como uma brincadeira na pista de dança acabou se transformando em uma treta generalizada envolvendo Jonas Sulzbach, Marcelo, sisters da casa e até desabafos antigos que vieram à tona ao longo da madrugada.

Tudo teve início quando Maxiane, Marcilene e Samira sugeriram uma brincadeira em que Jonas deitaria no chão enquanto algumas mulheres dançariam sobre ele. O brother recusou a proposta e explicou que não queria reforçar um estereótipo que o acompanha desde sua participação anterior no reality. Em conversa com Maxiane, ele afirmou que deseja mostrar uma imagem diferente. "Quero mostrar o Jonas parceiro, legal. Não o cara bonito e gostoso", justificou.

Sarah Andrade tentou intermediar a situação e saiu em defesa do amigo, lembrando que quem já passou pelo programa carrega marcas do julgamento do público. "Para quem já viveu isso aqui uma vez, a Sol tem as dores dela que ela traz de volta, o Jonas, eu... Para quem está vivendo isso aqui de novo, a gente traz as nossas dores. É normal. Só que é importante tentar desconstruir, mas para todos nós que já sofremos isso aqui uma vez, a gente sabe o peso", falou.

A conversa, no entanto, chamou a atenção de Marcelo, que se incomodou com a postura de Jonas e entrou na discussão. "Você tinha que ter levado como brincadeira, não levou. Bora pra cá, ele não sabe brincar", disse o médico, enquanto Breno tentava afastá-lo para evitar que a situação piorasse.

A tensão aumentou quando Marcelo passou a criticar Jonas abertamente, chegando a chamá-lo de "sonso" diante de outros brothers. Jonas, por sua vez, se defendeu dizendo que apenas optou por não participar da brincadeira e que não queria ser tratado como objeto. "Eu não brinquei com nada, eu só não quis fazer uma brincadeira. Eu não quis deitar ali e ser um objeto", se explicou. "Tem alguma coisa errada nisso? Parece que tem", disse o brother, deixando a festa.

Jonas também caiu no choro em conversa com Sarah. Emocionado, relembrou o impacto que sofreu fora da casa após sua edição anterior. "Eu sofri algumas coisas depois do programa... C*ralho, mano, eu quero mudar esse estereótipo. Porque eu não sou só isso. Eu vi os comentários: vou ver o Jonas só por causa disso. Não sou resumido ao meu corpo, eu tenho mais para mostrar", desabafou, sendo acolhido pela amiga.

"Tudo bem ficar mal, não se culpe por chorar por causa disso, isso faz parte. Tem coisas que a gente não consegue não lembrar e tá tudo bem. Pode chorar", falou Sarah.

A sister também explicou para Samira, Maxiane e Breno o motivo de Jonas Sulzbach não ter gostado da brincadeira. "Ele tem medo de ser o cara que as mulheres só querem o corpo dele e esquecem do que ele é por dentro. Ele tem medo disso acontecer", falou. "Mas, veja, para quem está no outro lado é complicado, porque parece que você provocou algo que você não quis provocar. Eu não quis fazer isso", afirmou Maxiane. "Ele sabe que não é vocês. Ele sabe. O que ele tem medo é do julgamento lá fora", comentou Sarah.

A confusão ainda teve novos desdobramentos. Samira ficou ofendida por Jonas ter se recusado a conversar com ela após o ocorrido. "Ele não tinha direito de ser grosso comigo, pelo contrário, eu pedi calma". Depois da festa, já dentro da casa, ela tentou confrontá-lo e Jonas respondeu: "Me dá um vômito amanhã e tá tudo certo. Não fui nada grosso. Dá vontade de pegar esse botão, apertar e ir embora para a minha casa".

Já Marcelo seguiu exaltado, afirmando que o brother havia sido falso e que falava pelas costas dos participantes. Em outro momento, chegou a chamá-lo de "coitado" e "idiota", mesmo sendo contido por outros brothers.

De outro quarto, Ana Paula Renault também reagiu ao ouvir o desabafo de Jonas e se irritou ao perceber que ele voltou a citar sua expulsão em edições passadas. Indignada, criticou a postura do brother e disparou xingamentos. "Ah, ele não quer [ter a mesma imagem] mas fica falando da minha expulsão de dez anos. Ah, povo hipócrita do c*ralho. Vai embora pra casa".

