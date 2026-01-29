Acesse sua conta
Por que Ana Paula mexe tanto no cabelo? Psicologia explica hábito da sister no BBB 26

O gesto repetitivo nem sempre tem a ver com vaidade

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:42

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem está de olho no BBB 26 já reparou que Ana Paula Renault quase sempre leva a mão ao cabelo. O gesto, que virou sua marca registrada desde o BBB 16, voltou a repercutir dentro e fora da casa, a ponto de virar alvo de brincadeiras, como a imitação feita por Aline Campos, primeira eliminada da edição.

Especialistas ouvidos pelo portal espanhol Gizmodo apontam que esse tipo de comportamento costuma funcionar como um mecanismo inconsciente de autorregulação emocional. Em momentos de tensão, ansiedade ou estresse, o corpo busca pequenos gestos repetitivos para aliviar a pressão interna.

É o mesmo princípio de atitudes como roer unhas, balançar a perna ou apertar as mãos. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que está fazendo, é quase um reflexo automático para tentar se acalmar.

Dentro de um reality show, onde há confinamento, vigilância constante e conflitos diários, esse tipo de atitude tende a aparecer com ainda mais frequência. E convenhamos: Ana Paula dificilmente passa despercebida dentro da casa, o que naturalmente eleva o nível de estresse.

O especialista em linguagem corporal e ex-agente do FBI Joe Navarro também já analisou esse tipo de gesto. Segundo ele, tocar o cabelo pode, em alguns contextos, estar ligado à tentativa de demonstrar abertura, confiança ou até receptividade social.

Mas há uma regra de ouro na linguagem corporal: nenhum gesto deve ser interpretado isoladamente. Olhar, postura, expressão facial e tom de voz mudam completamente o significado de uma ação. O mesmo movimento pode indicar nervosismo em uma situação e concentração em outra.

No caso de Ana Paula, o hábito pode ser apenas isso: um costume antigo que reaparece em momentos de maior intensidade emocional, sem necessariamente carregar uma mensagem específica.

  • Quando vira um problema?

Existe, sim, um limite entre hábito e transtorno. Em casos mais raros, mexer compulsivamente no cabelo pode estar associado à tricotilomania, um distúrbio caracterizado pelo impulso incontrolável de arrancar os próprios fios.

Esse é um quadro clínico bem definido, geralmente acompanhado de falhas visíveis no couro cabeludo e sofrimento psicológico. Não deve ser confundido com o simples ato de passar a mão no cabelo durante conversas ou discussões.

Do ponto de vista dermatológico, o risco só aparece quando há tração constante e força excessiva, como em penteados muito apertados ou no ato repetido de puxar os fios. Segundo especialistas, mexer no cabelo de forma leve e ocasional não costuma causar queda ou danos relevantes.

No fim das contas, mexer no cabelo pode ser nervosismo, concentração, costume ou apenas uma resposta automática do corpo. Para entender o real significado, é preciso olhar o contexto completo e não transformar um simples movimento em diagnóstico.

