MUDANÇAS

Fora das novelas, André Gonçalves faz harmonização para ser galã novamente

Ator se rendeu aos procedimentos estéticos

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 10:06

André Gonçalves Crédito: SBT

Aos 48 anos, André Gonçalves saiu das polêmicas envolvendo pensão alimentícia e agora virou assunto sobre procedimento estético. O ator resolveu fazer uma harmonização facial para rejuvenescer.

Insatisfeito com sua aparência, André mostrou durante o programa Fofocalizando, do SBT, como ficou o procedimento. "Atualmente, eu olho no espelho e não gosto de nada. Vou dar uma mexida em tudo. Já estou com 48 anos", disse.

De forma sutil e sem mudar muito, o ator decidiu colocar um botox suave na testa para não perder as expressões, já que precisa trabalhar com o seu rosto. Além disso, André mexeu no "bigode chinês", tirando a marcação do nariz até o canto da boca.

No programa, o artista contou que a esposa, Daniela Winits, que está casado desde 2016, já viu a mudança facial e aprovou o novo rosto.

"Ela já viu e amor. Com a idade, a flacidez e o tempo vão modificando o seu rosto. Eu não fazia por medo, até de agulha, mas adorei. Foi importante para mim como pessoa, a autoestima melhorou muito, mas dentro do que eu gosto e que tem a ver com o meu trabalho", disse.