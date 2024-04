NOVOS VOOS

Falta de crescimento no EVA fez Ivete Sangalo sair do grupo, diz cantora

A cantora Ivete Sangalo já passou pela Banda Eva até o início dos anos 2000 e sua saída sempre foi um dos motivos de boatos pelas ruas de Salvador, principalmente após o anúncio que ela iria deixar o grupo em cima do trio elétrico no Carnaval de 1999.

Em conversa ao podcast PodPah nesta sexta-feira (26), a artista contou que só saiu do grupo porque sentiu que seu crescimento profissional na banda não ia acontecer, estacionando no patamar que já estava.

Ela também revelou que não concordava mais com as decisões que eram tomadas em conjunto com o EVA, então decidiu criar asas e voar para a carreira solo antes mesmo de anunciar sua saída.