VAI ROLAR A FESTA

Abertura da turnê de Ivete Sangalo em Manaus terá bois de Parintins

“Isabelle, a senhora aceitaria dançar comigo no show? Quero muito que você dance comigo no show […]. Tem uma parte do show que eu sobrevoo toda a Arena, já pensou o Garantido e o Caprichoso no palco neste momento? Esse é um grande sonho meu”, perguntou Ivete durante uma live.