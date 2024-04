NOVO MÚSICO

Marcelo Cady faz mistério sobre parceria musical com a mãe Ivete Sangalo: ‘Vamos ver’

Herdeiro abriu caixa de perguntas no Instagram

Publicado em 19 de abril de 2024 às 15:57

Ivete e Marcelo Crédito: Elias Dantas e Jefferson Peixoto/Alô Alô Bahia

Marcelo Sangalo Cady, 14 anos, primogênito da cantora Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady, fez mistério nesta sexta-feira (10) ao ser questionado sobre uma possível parceria com a mãe. “Projeto seu com tua mãe, a gente pode esperar?? Sem pressa, claro”, questionou um fã. “Vamos ver”, respondeu o estudante e músico.

O jovem abriu uma caixinha de perguntas no Instagram pela manhã e perguntou aos mais de 626 mil seguidores sobre o que eles querem saber sobre música. Antes de falar sobre a mãe, ele comentou que já compõe bastante, ao ser perguntado se pretendia ser compositor.

“Eu já faço bastante letra!! Só não gravei todas ainda”, revelou.

Ao responder outra pergunta, Marcelinho revelou que seus três gêneros musicais favoritos são trap, funk e swingueira.

Em entrevista ao Alô Alô Bahia em janeiro deste ano, Marcelinho revelou que está se dedicando à sua carreira como músico. Ele contou que tem algumas produções musicais encaminhadas e prometeu novidades para este ano.

“Me identifico muito com o universo do trap e do funk. Passo horas e horas no estúdio estudando por conta própria, assistindo cursos online. Tive apoio de muitas pessoas também, da minha mãe, de amigos. Um deles é o DJ Glenner, lá de São Paulo, que me deu a maior força, me explicando como funcionam os programas.(…). Então, estou muito feliz, me aprimorando cada vez mais (…) Já tenho um monte de músicas feitas que, logo mais, vocês vão ver. Estou preparando também umas músicas com uns caras top, então, estou bem empolgado”, contou.

O adolescente também falou sobre sua rotina. “Dia de semana eu acordo 5 horas da manhã, vou para escola, estudo, estudo, estudo. Chego em casa, termino tudo o que eu tenho que fazer e fico no estúdio. Aí meto marcha nas músicas. Minha mãe me dá muita orientação, muita base (…) E também tem coisa que eu aprendo sozinho. Com a experiência que eu tenho hoje em dia, eu vejo um arranjo, uma coisa que não encaixou muito certo, eu tento mudar e fica massa”, comentou.

Antes da sua apresentação histórica no Festival de Verão Salvador, Veveta também tocou no assunto e não poupou elogios ao falar sobre o caminho profissional que o filho tem trilhado.