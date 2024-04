AMIGOS DO BEM

Figurino de Ivete Sangalo no BBB 24 vai a leilão e renda será destinada à projetos que atendem o sertão do Nordeste

O figurino utilizado pela cantora Ivete Sangalo na festa do Big Brother Brasil 2024 do último dia 23 de março, que leva a assinatura do estilista Marco Gurgel, vai a leilão. Os lances para arrematar o look, que foi inspirado nos uniformes de pilotos de avião, podem ser registrados até 30 de abril na plataforma ESolidar.