SEM RESPEITO

Grupo Molejo é alvo de furto no mesmo dia da morte de Anderson Leonardo

Assessoria da banda informou que grupo tenta recuperar itens levados

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 08:28

Grupo Molejo Crédito: Redes sociais

No mesmo dia da morte de Anderson Leonardo, ex-vocalista do grupo Molejo, a banda do artista foi alvo de furto nesta sexta-feira (26). Não foi informado o local do crime, mas a assessoria contou, em um posto nas redes sociais, que a situação afetou a comunicação do grupo.

"Infelizmente fomos vítimas de um assalto hoje, resultando na interrupção de nossas comunicações via telefone e WhatsApp. Neste momento, estamos em processo de recuperação e retomada das nossas operações", explica.

Eles ainda informaram, após um dos carros da equipe ter sido invadido, a equipe que está trabalhando para restabelecer as comunicações para retomar as atividades no palco.

Morte

O cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, depois de cerca de um ano e meio enfrentando um tratamento para câncer na região inguinal.

Diagnóstico de câncer

Anderson revelou em outubro de 2022 que havia sido diagnosticado com câncer, sem detalhar a parte atingida. Dois meses depois, chegou a dizer que estava curado após passar por tratamento.

Em maio de 2023, Anderson anunciou durante o Rocinha Cast que iria precisar retomar o tratamento, pois a doença havia voltado. "Vou lutar até o final", disse ele, afirmando que o tumor estava na região inguinal, um tipo raro de tumor, que se desenvolve no pênis e no ânus. "Eu tava sentindo uma coisa muito pequena e falava: 'não deve ser nada, deve ser uma gordurinha'. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista. Aí o cara falou pra fazer uma biopsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha", contou na ocasião.

Ele falou que o tratamento deveria evitar que o tumor passasse para outras partes do corpo. "Chorei, fiquei muito triste. Aí comecei o tratamento. Consegui matar o tumor, o câncer. Mas agora parece que vou ter que fazer uma outra fase."

Desde setembro de 2023, o artista passou por uma série de internações. No final de fevereiro desse ano, ele foi internado após se sentir mal depois de um show. Depois de 21 dias de internação devido às dores, Anderson recebeu alta no dia 19 de março. Ele voltou a ser internado na madrugada uma semana depois, em estado grave após uma piora no quadro. Ele recebeu alta no último dia 11, mas voltou a ser internado na segunda-feira (22).