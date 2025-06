ATENÇÃO, NOVELEIROS

Shopping de Salvador vai exibir 1º capítulo de novela, com direito a show e pipoca gratuita

Ação especial marca o lançamento da novela ‘Êta Mundo Melhor!’

O público que ama novela tem um compromisso na próxima segunda (30), a partir das 17h, no Shopping Piedade. Quem passar pelo local, vai conferir as ações realizadas pela Rede Bahia por conta do lançamento da próxima novela das seis da TV Globo, "Êta Mundo Melhor!". O evento gratuito vai transformar o espaço em um verdadeiro cenário de novela, com direito a exibição do primeiro capítulo; show ao vivo da cantora Kelly Fonteli, que trará em seu repertório músicas-tema da novela, além de grandes sucessos; ambiente instagramável inspirado no universo da trama; e, claro, pipoca gratuita para acompanhar o primeiro capitulo do folhetim. >