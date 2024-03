PIORA NA SAÚDE

Cantor do Molejo, Anderson Leonardo é internado em estado grave

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi internado na madrugada desta segunda-feira, 25, e está em estado grave, devido a um agravo do câncer inguinal que trata desde 2022. A informação foi postada nas redes sociais do grupo.

Na nota, postada nos stories do Instagram, a equipe escreveu: "A assessoria do grupo Molejo vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave Pedimos a todos os fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor".

O câncer inguinal, que afeta a região do pênis e do ânus do cantor, foi descoberto em outubro de 2022. A doença de Anderson havia entrado em remissão em janeiro do ano passado. Em maio de 2023, ele retomou o tratamento.