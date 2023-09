Anderson Leonardo, do Molejo, é internado com pneumonia

O cantor Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, foi internado neste domingo (10) com pneumonia, no Rio de Janeiro. A equipe da banda pediu orações ao cantor, principalmente devido ao atual estado de saúde dele.



Anderson foi diagnosticado com câncer inguinal, doença que atinge a região da virilha, e permanece fazendo tratamento. No Instagram, o grupo comentou que ele ficará longe dos palcos até tratar a pneumonia.



"O vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos os amigos e fãs, e esperamos que muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante", diz o comunicado.