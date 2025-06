Moda

Lacrou em Salvadô

Confira a nossa curadoria

Paula Magalhães

Publicado em 1 de junho de 2025 às 14:00

As paulistas Anna Lasso e Marcela Morgan estavam passeando pelo MAM com um looks certeiros Crédito: Helenildo Amaral

Dupla bafônica. As paulistas Anna Lasso (sem insta) e Marcela Morgan (@marcelamorgan16) estavam passeando pelo MAM (Museu de Arte Moderna) com um looks certeiros, duas silhuetas em um só compasso, uma vez que as produções combinavam na paleta e no estilo. >

Rhokeisha Rhodan tirou a camisa do Bahia do lugar comum Crédito: Helenildo Amaral

Criativa. Rhokeisha Rhodan (@skinmade_ofgold) tirou a camisa do Bahia do lugar comum. Deu um tom mais fashionista a peça, não somente pela amarração, mas quando combinou a t-shirt com calça jeans destroyed lacrativa. Razô!>

Ali Mora acertou em cheio no look escolhido para um rolê em Ondina Crédito: Helenildo Amaral

Fresh. Ali Mora (@ali.moraa) acertou em cheio no look escolhido para um rolê em Ondina. O top de crochê traz aquela pegada handmade e bem vibrante pelo tom amarelo vívido, enquanto a calça fluida entra em cena com leveza e movimento.>

O penteado de Ali trouxe um mix original Crédito: Helenildo Amaral

Na cabeça. O penteado de Ali trouxe um mix original, na combinação dos adornos. Rola sentimento usar a piranha ao mesmo tempo de presilhas.>

Alejandro Ramirez provou que uma camisa do Brasil pode ter características únicas Crédito: Helenildo Amaral