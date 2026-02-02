Acesse sua conta
Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Rainha de bateria exibiu ferimentos da fantasia e celebrou a noite intensa na Sapucaí

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:29

Virginia exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quem vê o luxo de Virginia Fonseca na Sapucaí nem imagina o 'perrengue chique' e dolorido que vem depois. Na madrugada desta segunda-feira (2), a nova rainha de bateria da Grande Rio deixou o glamour de lado para mostrar a realidade nua e crua: marcas pelo corpo, pés machucados e um baita galo na testa causado pelo peso da fantasia. Longe dos filtros, a influenciadora confessou que o esforço no ensaio técnico foi tão intenso que mal conseguia encarar a câmera.

Rainha de bateria da escola, Virginia publicou fotos e vídeos já em casa, ainda usando parte da fantasia, mas visivelmente exausta. Em um dos registros, posou no banheiro e revelou marcas pelo corpo causadas pelos acessórios e pelo ritmo intenso do ensaio.

Com bom humor, ela comentou a situação. Disse que estava tão "acabada" que não dava nem para mostrar o rosto direito, preferindo focar na lesão. Além disso, relatou dores nos pés e descobriu machucados que só percebeu ao entrar no banho. Segundo contou, a água caindo sobre um ferimento no pé fez a dor aparecer na hora.

Antes de mostrar o lado sofrido do pós-ensaio, Virginia havia comemorado a experiência na Sapucaí. Empolgada, descreveu a noite como intensa e especial, celebrando o resultado do ensaio técnico. Mesmo cansada, deixou claro que vive o momento com entusiasmo, apesar do nervosismo natural de estrear em um papel de tanto destaque.

Em entrevistas, a influenciadora já havia falado sobre a ansiedade de participar do primeiro desfile e do primeiro ensaio técnico como rainha de bateria. Ela também comentou sobre críticas que recebe, afirmando que a exposição faz parte da escolha de vida que fez e que procura focar nas conquistas.

Neste Carnaval, a Grande Rio leva para a avenida o enredo "A Nação do Mangue", que homenageia o movimento cultural Manguebeat, nascido em Recife, e figuras marcantes como Chico Science, além de destacar resistência cultural e a força simbólica do manguezal.

