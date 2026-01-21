Virginia mostra momento íntimo com Vini Jr. no sofá; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 21:26
Volta e meia Virginia está em Madri ao lado do namorado Vini Jr. Nesta semana, a influenciadora aproveitou que o ensaio da Grande Rio foi cancelado em decorrência das fortes chuvas desta terça-feira (20) no Rio de Janeiro, e viveu momentos ao lado do amado.
Através dos stories, Virginia publicou uma foto em um momento íntimo com o craque do Real Madrid. Na ocasião, os dois estavam sentados no sofá, com as pernas coladas. Na legenda, a empresária colocou um emoji de coração em chamas.
Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia
O relacionamento de Virginia e Vini Jr. começou com flertes online em julho de 2025, após uma festa de aniversário do jogador, evoluindo para encontros presenciais em Madri, na Espanha, levando ao namoro oficializado em outubro de 2025.
Apesar de uma breve separação inicial por questões de exposição, os dois seguem com o relacionamento a distância entre viagens de Virginia a Madri para ver o amado. A influenciadora faz questão de compartilhar momentos nas redes sociais, mostrando leveza e cumplicidade.
Com os desfiles de Carnaval mais próximos, a influenciadora tem treinado muito ao lado do professor de samba Carlinhos Salgueiro, e tem compartilhado tudo nas redes sociais. Além do professor de samba, a influenciadora levou um personal trainer e uma cozinheira, responsáveis por ajudá-la a seguir uma dieta regrada e manter o físico em dia para o Carnaval, que acontece em menos de um mês. Virginia também está acompanhada dos amigos Lucas Guedes e Duda Freire.