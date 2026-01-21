'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:32
Presas por serem coniventes com a ação da aplicação intravenosa que matou três pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta em Taguatinga (DF), as técnicas de enfermagem Amanda Rodrigues de Sousa, 28 anos, e Marcela Camilly Alves da Silva, 22, participavam das ações como “guardas” do técnico Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24 anos.
Segundo o delegado Wisllei Salomão, Marcos era responsável pela aplicação intravenosa da substância nas vítimas. Contudo, para a realização da ação, Amanda e Camilly faziam a vigília dos corredores e, em algumas aplicações, ficavam na frente do braço do paciente, impedindo que qualquer um que chegasse no leito pudesse identificar o técnico realizando a aplicação.
Pacientes foram mortos por técnico de enfermagem
