'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Amanda e Camilly atuavam como guardas para que a aplicação intravenosa fosse feita por Marcos Vinícius

  Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:32

  • Metrópoles

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 13:32

Técnicas de enfermagem, Amanda e Camilly atuavam como guardas para que a aplicação infravenosa fosse feita por Marcos Vinícius
Técnicas de enfermagem, Amanda e Camilly atuavam como guardas para que a aplicação infravenosa fosse feita por Marcos Vinícius

Presas por serem coniventes com a ação da aplicação intravenosa que matou três pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta em Taguatinga (DF), as técnicas de enfermagem Amanda Rodrigues de Sousa, 28 anos, e Marcela Camilly Alves da Silva, 22, participavam das ações como “guardas” do técnico Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24 anos.

Segundo o delegado Wisllei Salomão, Marcos era responsável pela aplicação intravenosa da substância nas vítimas. Contudo, para a realização da ação, Amanda e Camilly faziam a vigília dos corredores e, em algumas aplicações, ficavam na frente do braço do paciente, impedindo que qualquer um que chegasse no leito pudesse identificar o técnico realizando a aplicação.

Pacientes foram mortos por técnico de enfermagem

Suspeito Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo por Reprodução
Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, foi uma das vítimas por Reprodução
Marcos Raymundo Fernandes Moreira, de 33 anos, outra vítima por Reprodução
João Clemente Pereira, de 63 anos, terceira vítima por Reprodução
Suspeita Marcela Camilly Alves da Silva por Reprodução
Suspeita Amanda Rodrigues de Sousa por Reprodução
Técnico confessou crime por Reprodução
Técnicos de enfermagem foram presos por Reprodução
1 de 8
Suspeito Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo por Reprodução

