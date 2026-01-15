Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virginia Fonseca revela que filhas vão passar por cirurgia para corrigir problema

Influenciadora explicou dificuldades de Maria Flor e Maria Alice nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:20

Virginia, Maria Flor e Maria Alice
Virginia, Maria Flor e Maria Alice Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com os seguidores que as filhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, vão passar por uma cirurgia ainda neste ano. Virginia explicou que por causa das amígdalas e da adenoide, ambas têm dificuldade para descansar.

Em uma publicação recente, Virginia disse que as filhas dormiram com ela, e que o ronco frequente e os despertadores noturno têm sido um desafio constante, tanto para as crianças quanto para a influenciadora, que precisa lidar com a rotina agitada da maternidade.

Virginia, Zé Felipe e filhos

Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virgnia, Zé Felipe e filhos por Reprodução
Virginia e Zé Felipe com os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe juntos na festa do filho por Reprodução/Instagram
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe, Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
1 de 15
Virgínia e Zé Felipe por Reprodução

Leia mais

Imagem - Sem saber falar inglês, Virginia se enrola em salão de beleza em Dubai e paga mais de R$ 4 mil por tratamento errado: 'Desespero'

Sem saber falar inglês, Virginia se enrola em salão de beleza em Dubai e paga mais de R$ 4 mil por tratamento errado: 'Desespero'

Imagem - Rotina de luxo: veja como é a vida das babás dos filhos de Virginia Fonseca

Rotina de luxo: veja como é a vida das babás dos filhos de Virginia Fonseca

Imagem - Virginia Fonseca pode perder o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio; entenda

Virginia Fonseca pode perder o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio; entenda

“A Flor acorda a noite inteira só pra falar alguma coisa. Eu falo 'volta a dormir', ela volta e começa a roncar de novo. É engraçada, em todas as camadas, não tem como", contou Virginia. Além disso, a influenciadora destacou que, apesar das noites difíceis, procura transformar os momentos em experiência e afeto. A cirurgia está prevista para acontecer ainda este ano.

De acordo com especialistas, o aumento das amígdalas e da adenoide é um problema relativamente comum na infância e pode causar dificuldade respiratória, ronco intenso, apneia do sono e até atrasos no desenvolvimento em casos mais graves. A cirurgia recomendada para as meninas visa corrigir alterações e proporcionar noites de sono mais tranquilas, além de melhorar a saúde geral e a qualidade de vida.

Virginia também aproveitou para reforçar que compartilhar esse tipo de experiência é uma forma de alertar outros pais sobre a importância de observar sinais como ronco intenso e dificuldades para dormir nas crianças. "Muitas vezes a gente acha que é só uma fase ou que vai passar, mas é sempre bom acompanhar com o médico, porque pode fazer toda a diferença na saúde delas", disse. Maria Flor e Maria Alice são fruto do relacionamento de Virginia com Zé Felipe. O ex-casal também é pai de José Leonardo, de 1 ano.

Tags:

Virginia Maria Alice Maria Flor

Mais recentes

Imagem - Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor ainda esta semana

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor ainda esta semana
Imagem - 'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer
Imagem - Azeite e limão todas as noites: o elixir da longa vida que tem virado tendência

Azeite e limão todas as noites: o elixir da longa vida que tem virado tendência

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)
01

Resultado da Lotofácil 3588, desta quinta-feira (15)

Imagem - Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados
02

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Imagem - Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)
03

Resultado da Quina 6928, desta quinta-feira (15)

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
04

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça