É GRAVE?

Virginia Fonseca revela que filhas vão passar por cirurgia para corrigir problema

Influenciadora explicou dificuldades de Maria Flor e Maria Alice nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 21:20

Virginia, Maria Flor e Maria Alice Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou com os seguidores que as filhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, vão passar por uma cirurgia ainda neste ano. Virginia explicou que por causa das amígdalas e da adenoide, ambas têm dificuldade para descansar.

Em uma publicação recente, Virginia disse que as filhas dormiram com ela, e que o ronco frequente e os despertadores noturno têm sido um desafio constante, tanto para as crianças quanto para a influenciadora, que precisa lidar com a rotina agitada da maternidade.

“A Flor acorda a noite inteira só pra falar alguma coisa. Eu falo 'volta a dormir', ela volta e começa a roncar de novo. É engraçada, em todas as camadas, não tem como", contou Virginia. Além disso, a influenciadora destacou que, apesar das noites difíceis, procura transformar os momentos em experiência e afeto. A cirurgia está prevista para acontecer ainda este ano.

De acordo com especialistas, o aumento das amígdalas e da adenoide é um problema relativamente comum na infância e pode causar dificuldade respiratória, ronco intenso, apneia do sono e até atrasos no desenvolvimento em casos mais graves. A cirurgia recomendada para as meninas visa corrigir alterações e proporcionar noites de sono mais tranquilas, além de melhorar a saúde geral e a qualidade de vida.