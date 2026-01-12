FAMOSOS

Sem saber falar inglês, Virginia se enrola em salão de beleza em Dubai e paga mais de R$ 4 mil por tratamento errado: 'Desespero'

Apresentadora, que nasceu nos EUA, contou que queria fazer uma hidratação, mas acabou saindo do local com outro tratamento

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:47

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca passou por um perrengue chique em Dubai, nos Emirados Árabes. A influenciadora contou que foi a um salão de beleza, nesta segunda-feira (12), com o objetivo de lavar o cabelo e fazer uma simples hidratação. Mas acredita que saiu do local com uma escova progressiva, algo que não queria fazer.

A mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo explicou que se enrolou na hora de se comunicar com a equipe por não saber falar inglês, mesmo sendo americana. Vale lembrar que Virginia nasceu nos Estados Unidos e possui dupla americana.

"Eu acho que essa hidratação que ele fez no meu cabelo mexeu na cor do meu cabelo! Estou achando que meteram uma progressiva no meu cabelo. Ele passou um produto, bateu um secador e meu olho ardeu. Sensação de desespero", disse, nas redes sociais. A influenciadora contou que usou um tradutor no celular para pedir o serviço, que custou cerca de R$ 4.385.



"Coloquei no tradutor: 'Quero uma hidratação'. Ele falou: 'Tenho uma muito boa. Você não quer saber o preço?'. Ele falou o preço e o tempo. Pensei, em 30 minutos ele não vai fazer uma loucura. Acho que a progressiva aqui dura 30 minutos! Três mil dirham (moeda local). Não estou achando feio, agora está lindo, mas estou com medo do pós. Não sei se a progressiva vai atrapalhar na hora de passar mais tinta. Minha cabeça começou até a doer", contou.

Essa não é a primeira vez que ela confessa não saber falar inglês. Em 2024, a loira falou sobre a dificuldade em conversa com Pabllo Vittar e Celso Portiolli durante seu programa no SBT, Sabadou. "Eu nasci nos EUA e não consigo [falar inglês]. Eu sou norte-americana e só sei falar 'hi' e 'bye' (oi e tchau)", contou, na época. Ainda na atração, Virginia revelou ter feito alguns cursos de inglês, mas afirmou que nenhum foi efetivo para seu aprendizado.