Virginia e Paolla Oliveira se encontram em ensaio da Grande Rio e clima de tensão chama atenção

Fernanda Varela
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:58
O ensaio da Grande Rio realizado nesta terça-feira (27) acabou marcado por um clima de desconforto entre Virginia Fonseca e Paolla Oliveira. Atual rainha de bateria da escola, Virginia participou do evento ao lado da atriz, que deixou o posto no Carnaval passado, mas a convivência entre as duas foi distante e sem troca de gestos mais próximos.
De acordo com relatos apurados no local, Paolla foi a primeira a subir ao palco da quadra da Grande Rio, onde relembrou sua despedida da função anunciada em fevereiro de 2025. Pouco depois, Virginia chegou ao ensaio. Mesmo mantendo postura profissional, o encontro foi descrito como frio, com pouca interação entre elas.
Paolla Oliveira e Virginia
Durante a apresentação de Ludmilla, as duas acabaram dividindo o palco por alguns instantes, mas não trocaram palavras nem gestos de aproximação. O momento, que poderia simbolizar uma passagem de bastão mais leve, acabou reforçando a sensação de climão percebida por quem acompanhava o ensaio.
Visivelmente desconfortável, Virginia optou por deixar o palco e seguir para o meio do público. Ela estava acompanhada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do casamento com Zé Felipe. Nas redes sociais, tanto Virginia quanto Paolla publicaram registros do evento, mas nenhuma foto das duas juntas foi compartilhada. O único clique em que aparecem lado a lado teve também a presença do promoter David Brazil.
A decisão da escola de reunir a atual e a ex-rainha no mesmo ensaio gerou críticas entre internautas. “Ficou feio hein… Coloquem a Paolla no seu devido lugar, ELA escolheu deixar o posto de rainha de bateria, tanto a Grande Rio quanto a Paolla precisam respeitar a nova rainha, que por sinal está se dedicando e dando muita visibilidade para a escola!”, escreveu Monique Ochiuto.
Outro comentário apontou a situação como desnecessária: “Se convidaram a Virgínia, não podiam expô-la assim…. Ela levou o nome da escola para quem nunca tinha escutado sobre…. Se a Paolla abriu mão de estar com vocês, que esperassem o próximo carnaval”, disse Liliane Oliveira. Já Ygor Oliveira destacou o controle emocional da influenciadora diante do episódio: “O psicólogo da Virgínia é absurdo de bom! Tem que ter muito controle para passar por isso tudo com um sorriso no rosto tá”.