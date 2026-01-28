CARNAVAL 2026

Virginia e Paolla Oliveira se encontram em ensaio da Grande Rio e clima de tensão chama atenção

Atual e ex-rainha de bateria dividiram o mesmo evento na quadra da escola, mas evitaram interação e não posaram juntas

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:58

O ensaio da Grande Rio realizado nesta terça-feira (27) acabou marcado por um clima de desconforto entre Virginia Fonseca e Paolla Oliveira. Atual rainha de bateria da escola, Virginia participou do evento ao lado da atriz, que deixou o posto no Carnaval passado, mas a convivência entre as duas foi distante e sem troca de gestos mais próximos.

De acordo com relatos apurados no local, Paolla foi a primeira a subir ao palco da quadra da Grande Rio, onde relembrou sua despedida da função anunciada em fevereiro de 2025. Pouco depois, Virginia chegou ao ensaio. Mesmo mantendo postura profissional, o encontro foi descrito como frio, com pouca interação entre elas.

Durante a apresentação de Ludmilla, as duas acabaram dividindo o palco por alguns instantes, mas não trocaram palavras nem gestos de aproximação. O momento, que poderia simbolizar uma passagem de bastão mais leve, acabou reforçando a sensação de climão percebida por quem acompanhava o ensaio.

Visivelmente desconfortável, Virginia optou por deixar o palco e seguir para o meio do público. Ela estava acompanhada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos do casamento com Zé Felipe. Nas redes sociais, tanto Virginia quanto Paolla publicaram registros do evento, mas nenhuma foto das duas juntas foi compartilhada. O único clique em que aparecem lado a lado teve também a presença do promoter David Brazil.

A decisão da escola de reunir a atual e a ex-rainha no mesmo ensaio gerou críticas entre internautas. “Ficou feio hein… Coloquem a Paolla no seu devido lugar, ELA escolheu deixar o posto de rainha de bateria, tanto a Grande Rio quanto a Paolla precisam respeitar a nova rainha, que por sinal está se dedicando e dando muita visibilidade para a escola!”, escreveu Monique Ochiuto.