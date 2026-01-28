Acesse sua conta
Ator é abandonado em rodovia após se recusar pagar R$ 2,7 mil em corrida por app: 'Terror'

Thiago Domingues diz que motorista teve atitude agressiva e o deixou sozinho em local escuro na Grande São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:11

Thiago Domingues
Thiago Domingues Crédito: Reprodução

O ator Thiago Domingues usou as redes sociais para relatar momentos de medo após ser deixado em uma rodovia de São Paulo por um motorista de aplicativo. Segundo o artista, o episódio aconteceu depois que ele se recusou a pagar uma corrida que chegou ao valor de R$ 2,7 mil, muito acima do preço normalmente cobrado para o trajeto.

O caso ocorreu no último sábado (24), quando Thiago retornava de Campinas, onde havia assistido a um show de Anitta. De acordo com o ator, outros motoristas e o próprio aplicativo indicavam que a viagem até a capital paulista custaria cerca de R$ 300, valor bem diferente do que foi apresentado ao final do percurso.

Em seu desabafo, ele contou que o motorista passou a agir de forma agressiva ao ser confrontado sobre a cobrança. “Depois de ter vivido a minha primeira experiência incrível do Ensaios da Anitta em Campinas, eu passei por um pesadelo”, escreveu. Em outro trecho, relatou: “Já em São Paulo, em frente ao meu prédio, ele me passou o valor e recusei a pagar. Ele estava alterado, dando socos no volante e disse que era pra eu me virar”.

Mesmo após aceitar o pagamento de R$ 300, o motorista não permitiu que o ator deixasse o veículo. Em vez disso, seguiu dirigindo até uma rodovia e o deixou em um local isolado e mal iluminado. “Ele aceitou os 300 reais, mas não satisfeito, não deixou eu descer do carro e me levou de volta me deixando na estrada escura, em um posto de gasolina oposto de São Paulo”, relatou.

Thiago contou que precisou atravessar a rodovia e tentou pedir ajuda no posto, sem sucesso. Em seguida, passou a caminhar pela estrada enquanto buscava contato com a polícia ou qualquer tipo de apoio. “E o medo? E o terror que era aquilo? Sem saber se eu ia conseguir ou se algo poderia me acontecer ali naquele lugar escuro. Eu nunca senti tanto medo na minha vida”, desabafou.

O ator afirmou ainda que o episódio transformou um momento de alegria em uma experiência traumática. “Eu tava tão feliz em estar curtindo o show e, no final, me encontrei sozinho, no meio do nada, sem saber o que fazer. Não desejo isso para ninguém”, concluiu.

