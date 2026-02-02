Protagonismo e dinheiro: A energia de hoje (2 de fevereiro) favorece a carreira de 3 signos específicos; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:15
Se você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, a hora é agora. Para os Escorpianos, a visibilidade na carreira está em alta. É o momento perfeito para apresentar projetos e ser notado por figuras de autoridade. Não se esconda: mostre seus resultados com orgulho, pois seus superiores estão de olho na sua ambição e competência.
Os nativos de Leão são os líderes naturais desta segunda-feira. Use seu brilho pessoal para conduzir reuniões e apresentar ideias ousadas. Já os Arianos ganham destaque através de projetos autorais e da coragem de arriscar em soluções criativas. A energia do dia favorece quem coloca a mão na massa com paixão e autoridade.
Cor de cada signo para 2026
Lembre-se: no trabalho, hoje não é dia de ser "apenas mais um". A Lua em Leão pede que você mostre o seu diferencial. Organize sua agenda, use sua oratória e não tenha receio de receber elogios. O sucesso profissional desta segunda vem para quem assume o protagonismo da própria carreira com garra e criatividade.