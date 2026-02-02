Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Protagonismo e dinheiro: A energia de hoje (2 de fevereiro) favorece a carreira de 3 signos específicos; veja quais

Signos estão sob os holofotes do sucesso; saiba como ser notado por chefes e garantir aquela promoção

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:15

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, a hora é agora. Para os Escorpianos, a visibilidade na carreira está em alta. É o momento perfeito para apresentar projetos e ser notado por figuras de autoridade. Não se esconda: mostre seus resultados com orgulho, pois seus superiores estão de olho na sua ambição e competência.

Os nativos de Leão são os líderes naturais desta segunda-feira. Use seu brilho pessoal para conduzir reuniões e apresentar ideias ousadas. Já os Arianos ganham destaque através de projetos autorais e da coragem de arriscar em soluções criativas. A energia do dia favorece quem coloca a mão na massa com paixão e autoridade.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Carta domina o Baralho Cigano de segunda-feira (2 de fevereiro): respostas chegam de forma clara

Dinheiro destrava para 3 signos e decisões importantes precisam ser tomadas hoje; veja recado do Anjo da Guarda de hoje (2 de fevereiro)

Cor e número da sorte de hoje (2 de fevereiro): os signos entendem o que precisa de foco logo no início da semana

Depois de conflitos e incertezas, o amor finalmente fica mais leve para 5 signos nesta semana (entre 2 e 8 de fevereiro)

O Universo marcou o momento: descubra qual é o dia mais sortudo da semana (2 a 8 de fevereiro) para o seu signo

Lembre-se: no trabalho, hoje não é dia de ser "apenas mais um". A Lua em Leão pede que você mostre o seu diferencial. Organize sua agenda, use sua oratória e não tenha receio de receber elogios. O sucesso profissional desta segunda vem para quem assume o protagonismo da própria carreira com garra e criatividade.

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Virginia Fonseca exibe galo na testa e machucados após ensaio da Grande Rio: 'Acabada'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (2) para ter dinheiro no bolso

Imagem - 'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

'Infelicidade': Ator André Gonçalves desabafa após furto na Festa de Iemanjá em Salvador

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’
Imagem - Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação

Grammy 2026: Confira a lista completa de vencedores da premiação
Imagem - Candinho toma decisão drástica sobre Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (2)

Candinho toma decisão drástica sobre Samir em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (2)

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
01

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo
02

Pessoas que bebem café preto sem açúcar tendem a ter esse traço de personalidade, revela estudo

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
03

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas