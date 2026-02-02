ASTROLOGIA

Protagonismo e dinheiro: A energia de hoje (2 de fevereiro) favorece a carreira de 3 signos específicos; veja quais

Signos estão sob os holofotes do sucesso; saiba como ser notado por chefes e garantir aquela promoção

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:15

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, a hora é agora. Para os Escorpianos, a visibilidade na carreira está em alta. É o momento perfeito para apresentar projetos e ser notado por figuras de autoridade. Não se esconda: mostre seus resultados com orgulho, pois seus superiores estão de olho na sua ambição e competência.



Os nativos de Leão são os líderes naturais desta segunda-feira. Use seu brilho pessoal para conduzir reuniões e apresentar ideias ousadas. Já os Arianos ganham destaque através de projetos autorais e da coragem de arriscar em soluções criativas. A energia do dia favorece quem coloca a mão na massa com paixão e autoridade.

