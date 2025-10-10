Acesse sua conta
Cor e número da sorte para hoje (10 de outubro): descubra como atrair sucesso para o seu dia

Veja como potencializar seus caminhos nesta sexta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:00

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os astros desta sexta-feira, dia 10 de outubro, incentivam paciência, harmonia e foco em tudo o que traz estabilidade. A Lua em Touro favorece atitudes práticas, enquanto Vênus em Virgem pede que você cuide de si e das suas relações com atenção aos detalhes. Mercúrio e Marte em Libra fortalecem a comunicação e ajudam a resolver pendências de forma justa e diplomática.

É um dia propício para alinhar mente e corpo, reorganizar rotinas e cuidar do que realmente importa. E, claro, para atrair sorte - escolha sua cor e número com intenção e deixe o universo fazer o resto. Veja a previsão do site "The Daily Jagran".

Áries: O dia pede foco em finanças e estabilidade, Áries. Aproveite a energia da Lua em Touro para colocar ordem nas contas e planejar seus próximos passos. Sua criatividade estará em alta, e pequenas mudanças podem render bons resultados.

Cor da sorte: Carmesim

Número da sorte: 9

Touro: Você brilha com confiança e serenidade, Touro. A Lua está no seu signo e reforça seu poder de atração e autocuidado. Invista em momentos que tragam paz e em atividades que te reconectem com o prazer das coisas simples.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 6

Gêmeos: O dia favorece o descanso e o equilíbrio emocional, Gêmeos. Tire um tempo para si, respire e cuide da mente. Boas conversas com pessoas queridas podem renovar suas energias e te inspirar com novas ideias.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Câncer: Hoje o foco está nas amizades e nas conexões verdadeiras, Câncer. Pessoas queridas podem te trazer boas surpresas ou conselhos valiosos. A energia do dia ajuda você a fortalecer laços e abrir o coração.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 2

Leão: Leão, é hora de brilhar no trabalho e mostrar seu valor. A Lua em Touro estimula o foco e a disciplina, enquanto Vênus em Virgem te dá um toque de sofisticação e criatividade. Um dia excelente para assumir o protagonismo.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Com Vênus no seu signo, você atrai boas energias naturalmente. É um dia de confiança e expansão, perfeito para fazer planos e apostar no que te motiva. Use a energia prática da Lua em Touro para agir com sabedoria.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

Libra: Libra, o universo pede equilíbrio emocional. A energia do dia te ajuda a aprofundar conexões e a olhar para dentro com honestidade. Aproveite para encerrar ciclos com leveza e se abrir ao novo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 3

Escorpião: Relacionamentos ganham destaque hoje, Escorpião. O diálogo será seu maior aliado — aproveite para resolver mal-entendidos e fortalecer vínculos. Escutar com empatia trará recompensas emocionais.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 8

Sagitário: O foco está na saúde e no trabalho, Sagitário. A energia do dia favorece produtividade e organização. Pequenos ajustes na rotina podem melhorar seu bem-estar e abrir espaço para conquistas futuras.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Capricórnio: Criatividade e inspiração em alta, Capricórnio. O dia é ótimo para colocar ideias em prática e expressar o que sente com autenticidade. Permita-se momentos de prazer — eles também são parte do sucesso.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 10

Aquário: O lar e as relações familiares estão em destaque, Aquário. A Lua em Touro pede aconchego e reconexão com quem você ama. Um dia para desacelerar e valorizar o que realmente traz segurança emocional.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 11

Peixes: Peixes, o dia é ideal para conversas sinceras e para reorganizar planos. Você estará mais racional e focado, o que ajuda a transformar ideias em ações concretas. Aproveite para aprender algo novo e cuidar da mente.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 5

