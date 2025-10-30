comida

4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular

Veja como preparar receitas de bebidas proteicas para potencializar os resultados do treino

30 de outubro de 2025

Vitamina proteica de banana e mirtilo Crédito: Imagem: Erhan Inga | Shutterstock

As vitaminas caseiras ricas em proteínas são ótimas aliadas para melhorar a recuperação muscular. Elas ajudam a repor os nutrientes perdidos durante o treino, favorecem o ganho de massa magra e contribuem para a regeneração das fibras musculares. Além disso, são práticas de preparar, ideais para o dia a dia, e combinam ingredientes naturais que tornam o sabor agradável e nutritivo ao mesmo tempo.

Abaixo, confira 4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular!

Vitamina proteica de banana e mirtilo

Ingredientes

1 banana madura

1/2 xícara de chá de mirtilo

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

200 ml de leite

1 colher de chá de mel ou

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, o mirtilo, a proteína, o leite e o mel. Bata tudo até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione gelo e bata novamente até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de morango com iogurte grego, chia e whey protein

Ingredientes

6 morangos

200 ml de leite gelado

150 g de iogurte grego natural

1 colher de sopa de chia

30 g de whey protein sabor morango

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os morangos, o leite, o iogurte grego, a chia, o mel e o whey protein. Bata bem até que a mistura fique cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de banana com amendoim Crédito: Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock

Vitamina proteica de banana com amendoim

Ingredientes

1 banana madura

1 colher de sopa de pasta de amendoim integral

200 ml de leite de amêndoas gelado

1 scoop de proteína em pó sabor baunilha

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, a pasta de amendoim, o leite e a proteína. Bata tudo até a mistura ficar bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina proteica de mamão com linhaça, aveia e leite em pó

Ingredientes

1 fatia grande de mamão-papaia

250 ml de leite desnatado gelado

2 colheres de sopa de leite em pó

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de linhaça triturada

Mel a gosto

Modo de preparo