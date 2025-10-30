4 mitos e verdades do pó facial em peles maduras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:44
Durante muitos anos, o pó facial foi visto como o grande vilão da pele madura. Sempre que o assunto envolvia rugas, linhas de expressão ou flacidez, a recomendação era imediata: “fuja do pó”. Acreditava-se que o produto marcava as linhas e deixava a pele com aspecto envelhecido. No entanto, essa regra já ficou no passado.
A maquiadora e fundadora da BM Beauty, Bruna Malheiros, conta que muitas pessoas ainda associam o pó àquele acabamento pesado, mas que existem fórmulas tecnológicas pensadas para não pesar na pele, trazendo leveza e efeito natural.
“Se tem pele madura, saiba que não precisa abolir o produto do seu nécessaire . Pelo contrário, você não só pode como deve usá-lo para selar a maquiagem e garantir pele aveludada e durabilidade. Basta saber escolher o produto e a técnica de aplicação certos, para garantir que ele vai valorizá-la”, explica.
Hoje, existem versões ultrafinas, com partículas micronizadas que se fundem à pele sem deixar resíduo visível. Somado ao efeito soft focus , que suaviza olheiras e irregularidades da pele, e de ativos que mantêm a hidratação e previnem o ressecamento, o pó pode se transformar em um verdadeiro aliado na conquista de uma aparência natural, além de confortável ao longo do dia.
Abaixo, confira alguns mitos e verdades sobre o pó facial em peles maduras!
Mito. Não é necessário abrir mão do produto — o segredo está em optar por fórmulas adequadas para o tipo de pele e aplicá-lo da forma correta. Hoje, muitos pós contam com ativos de tratamento, como o ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação e a evitar o aspecto ressecado . Assim, a maquiagem é selada sem pesar, garantindo conforto ao longo do dia.
Verdade. Mais importante do que o pó em si é a forma de aplicá-lo. A técnica de baking , que consiste em aplicar uma grande quantidade de pó solto em áreas específicas do rosto e deixar agir por alguns minutos antes de remover o excesso, deve ser evitada, pois o excesso de produto pode evidenciar linhas finas. Aplique pequenas quantidades com pincel fofo, retirando o excesso antes de depositar no rosto, delicadamente. O resultado é imediato: maquiagem selada, textura suave e pele com efeito natural.
Mito. Nem todo pó marca linhas ou envelhece. Fórmulas com partículas mais grossas ou excesso de produto são os principais responsáveis por esse efeito. Os pós tecnológicos, ultrafinos e micronizados, oferecem acabamento uniforme e leve, selam sem pesar e sem evidenciar mais as linhas, valorizando a maquiagem.
Verdade. Versões ultrafinas, translúcidas e hidratantes são ideais para manter a pele viçosa e aveludada. “O Light Up, de BM Beauty, é um exemplo. Ele é ultramicronizado e enriquecido com ácido hialurônico, possui efeito soft focus com micropartículas de brilho que disfarçam as olheiras sem pesar, além de manter a hidratação da pele e evitar o craquelamento”, explica Bruna Malheiros. Embora tenha sido criado para os olhos, pode ser usado em todo o rosto para entregar uniformidade, leveza e durabilidade.
Antes mesmo de aplicar o pó, a escolha da base e do corretivo faz toda a diferença no resultado da maquiagem. Fórmulas mais fluidas e leves assentam melhor na pele e evitam acúmulo nas linhas de expressão. “Uma pele bem-preparada é o primeiro passo para um acabamento impecável. Se a base e o corretivo já estiverem pesados, nenhum pó vai resolver”, alerta Bruna Malheiros.
A maquiadora também explica que é preciso respeitar o tempo para a maquiagem secar na pele. “[…] É preciso esperar que esses produtos sequem naturalmente antes de selar com o pó. Caso contrário, vai precisar de uma quantidade muito maior de produto para selar, o que acaba pesando”, aconselha.
Além disso, segundo ela, “essas dicas são valiosas não só para peles maduras. Quem tem pele seca pode seguir essas mesmas recomendações. O resultado será uma make naturalmente linda.”
