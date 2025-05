NA JUSTIÇA

Kanye West acusa Kim Kardashian de descumprir acordo de guarda e abandonar filha

Kim teria infringido três cláusulas do acordo de separação

Kanye West voltou a fazer acusações contra a ex-mulher, Kim Kardashian. Desta vez, o rapper alega que a socialite violou o acordo firmado durante o divórcio ao negligenciar os filhos do casal, especialmente a primogênita, North West, de 11 anos.>

De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, a advogada de Kanye enviou uma carta à equipe jurídica de Kim, alegando que a empresária teria deixado North sozinha em um carro durante um evento, além de explorar a imagem da filha nas redes sociais e dificultar o acesso dele às crianças.>

Segundo o documento, Kim teria infringido três cláusulas do acordo de separação: abandonar a filha sozinha no veículo, publicar imagens e vídeos das crianças online e restringir o convívio de Kanye com os quatro filhos. Os são são pais de North, Saint, Chicago e Psalm.>