RELIGIOSO E GALÃ?

'Até virei católica!': beleza de padre brasileiro rouba a cena no Vaticano e enlouquece a web

Jefferson Merighetti viralizou durante conclave e internautas o comparam a galã de novela da Globo

"Gente, o padre é bonito e é brasileiro!", exclama Giovanni Douglas Lopes, autor da filmagem que capturou o momento em que o padre era elogiado por fiéis e curiosos no Vaticano. O carisma e a beleza do sacerdote foram suficientes para despertar uma enxurrada de comentários bem-humorados e apaixonados na internet.>

"Na hora, lembrei da novela em que a atriz fica com o padre", disse uma internauta, relembrando Mulheres Apaixonadas (2003), em que Nicola Siri interpretava o padre Pedro, que se apaixonava por Estela (Lavínia Vlasak). "Me perdoa, Deus, mas meus pensamentos não foram por mal!", brincou outra. E teve até aqueles que se converteram a religião: "Até virei católica!".>

No Instagram, onde já soma quase 18 mil seguidores, padre Jefferson mostrou bom humor diante da repercussão. Ele publicou uma foto com a edição do jornal L’Osservatore Romano nas mãos, celebrando o momento: "Extra! Extra! Um dos primeiros a receber o jornal do Vaticano", escreveu.>