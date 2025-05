APROXIMAÇÃO

Campeã do BBB 25, Renata foi procurada pelo pai após ficar milionária: 'Falou de Deus'

Segundo a loira, os dois não possuem proximidade

Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2025 às 15:19

Renata Saldanha é a campeã do BBB 25 Crédito: Reprodução

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha conta que foi procurada pelo pai, com quem não tem proximidade, após vencer o prêmio e ficar milionária.>

“A minha mãe (Eulália) deu suporte em tudo e nunca deixou faltar nada. Óbvio que, em alguns momentos, senti (a falta do pai). E não somos totalmente desligados um do outro, ele me manda mensagens esporádicas, como no meu aniversário. Fato é que a gente não tem aproximação. Depois que saí do ‘BBB’, ele me mandou parabéns por ter vencido o programa, disse que estava muito feliz e que tinha acompanhado. Escreveu mensagens falando de Deus, nada com segunda intenção”, enfatiza.>

Renata cresceu em Fortaleza, na Comunidade do Barroso, e conta que passou a vida se espremendo em ônibus lotados e que chegou a faltar até água em casa, mas nunca faltou o amor da mãe. >

“Independentemente de eu ter sido criada na comunidade, minha infância foi muito divertida. Só que, para eu ir às aulas de balé, o deslocamento era muito exaustivo, além da (falta de) segurança. A dificuldade financeira era algo presente na nossa família, mas a gente conseguiu desenrolar. Dona Eulália (a mãe) deu o sangue para que conseguíssemos ter o melhor possível naquele momento. Nunca passei fome, mas sempre tive uma vida muito apertada. Chegaram a cortar nossa água, por exemplo. De qualquer maneira, a questão maior do lugar que eu morava era o medo, por conta de assalto, roubo, tentativa de invasão...”, pontua a dançarina.>

Para vencer na vida, Renta fez de tudo. Foi maquiadora, social media e professora de dança, tudo com o apoio de um celular comprado com muito esforço. “Era um investimento. Na pandemia, com todo mundo em casa, passei a dar aula para a galera pelo celular. Aí comecei ajudando os meus amigos com posts, isso foi crescendo e ganhando força. A internet, então, me abriu portas dentro da minha cidade. Fiz trabalhos para marcas locais. Como eu fazia a gravação e a edição do vídeo, eu precisava de um aparelho com boa qualidade.”>