Angélica admite dificuldade de dialogar com filhos e revela recurso inusitado: 'Pra não parecer idiota'

Ela é mãe de Joaquim, Benício e Eva

Angélica admitiu que tem recorrido à Inteligência Artificial para dialogar com seus filhos . Isso mesmo. A esposa de Luciano Huck admitiu que muitas vezes não faz ideia do que seus filhos Joaquim, Benício e Eva estão falando.>

“Meu filho tá colocando uns negócios agora… uns símbolos. Não sei o que é aquilo, gente. Eu fico ali tentando decifrar. Não quero perguntar pra não parecer idiota. Já fui até pro ChatGPT com aquilo, várias vezes”, confessou durante um bate-papo descontraído no podcast Pé no Sofá, comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa.>