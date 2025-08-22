Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:00
A situação é comum: chegamos exaustos em casa e jantamos lá para as 22h, 23h. No dia seguinte acordamos cansados, inchados e sem energia. A chave para resolver o problema pode estar não na refeição que fazemos, mas no horário em que comemos. Entenda melhor sobre essa nova disciplina alimentar. Especialistas revelam o impacto do horário das refeições no seu descanso.
Comer tarde e assaltar a geladeira de madrugada para fazer lanche pode fazer mal
O campo de estudos que investiga o horário em que comemos é chamado de “crononutrição”. Ele estuda como nosso ritmo circadiano influencia tudo, desde o apetite até a regulação do sono. Comer em sincronia com este relógio interno é fundamental para otimizar todas as funções corporais, incluindo o repouso noturno.
“É importante lembrar que o sistema digestivo funciona com mais eficiência durante o dia”, explica María García para o El Comércio. Portanto, jantar tarde — especialmente depois das 21h — sobrecarrega um sistema que já está em modo de desaceleração. Esta sobrecarga noturna se reflete diretamente na qualidade do sono, tornando-o superficial e pouco reparador.
Jantar tarde → dormir mal → acordar cansado → falta de energia durante o dia → chegar exausto em casa → jantar tarde novamente. Este ciclo é comum para muitas pessoas. Quebrar este padrão através do ajuste do horário das refeições é fundamental para restaurar a energia e a qualidade do sono.
“Adaptar a crononutrição a essa realidade é fundamental para prevenir doenças crônicas”, argumenta Nieto. Em culturas onde se janta tarde, como na América Latina, é especialmente importante conscientizar sobre os benefícios de antecipar o jantar. Pequenos ajustes podem trazer grandes melhorias na qualidade do sono.
Se você janta regularmente após as 21h, experimente antecipar 15 minutos por dia até chegar ao horário ideal. Inicie o jantar com uma salada para aumentar a saciedade com alimentos de digestão mais fácil. Reduza gradualmente o tamanho das porções noturnas e concentre mais calorias no almoço.
Além de melhorar drasticamente a qualidade do sono, ajustar o horário do jantar traz outros benefícios: melhor regulação hormonal, otimização da digestão, controle do peso e mais disposição durante o dia. Seu corpo terá mais tempo e ritmo para descansar no tempo certo, e você terá mais energia.