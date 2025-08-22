Acesse sua conta
Nutricionistas revelam o horário ideal para cada refeição do dia e evitar engordar

Descubra como a crononutrição explica a relação entre jantar tarde e noites mal dormidas

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07:00

Comer muito tarde não deixa espaço para a digestão antes de dormir Crédito: Imagem gerada por inteligência atificial

A situação é comum: chegamos exaustos em casa e jantamos lá para as 22h, 23h. No dia seguinte acordamos cansados, inchados e sem energia. A chave para resolver o problema pode estar não na refeição que fazemos, mas no horário em que comemos. Entenda melhor sobre essa nova disciplina alimentar. Especialistas revelam o impacto do horário das refeições no seu descanso.

Comer tarde e assaltar a geladeira de madrugada para fazer lanche pode fazer mal

O campo de estudos que investiga o horário em que comemos é chamado de “crononutrição”. Ele estuda como nosso ritmo circadiano influencia tudo, desde o apetite até a regulação do sono. Comer em sincronia com este relógio interno é fundamental para otimizar todas as funções corporais, incluindo o repouso noturno.

O sistema digestivo noturno

“É importante lembrar que o sistema digestivo funciona com mais eficiência durante o dia”, explica María García para o El Comércio. Portanto, jantar tarde — especialmente depois das 21h — sobrecarrega um sistema que já está em modo de desaceleração. Esta sobrecarga noturna se reflete diretamente na qualidade do sono, tornando-o superficial e pouco reparador.

O ciclo vicioso do cansaço

Jantar tarde → dormir mal → acordar cansado → falta de energia durante o dia → chegar exausto em casa → jantar tarde novamente. Este ciclo é comum para muitas pessoas. Quebrar este padrão através do ajuste do horário das refeições é fundamental para restaurar a energia e a qualidade do sono.

“Adaptar a crononutrição a essa realidade é fundamental para prevenir doenças crônicas”, argumenta Nieto. Em culturas onde se janta tarde, como na América Latina, é especialmente importante conscientizar sobre os benefícios de antecipar o jantar. Pequenos ajustes podem trazer grandes melhorias na qualidade do sono.

Dicas práticas para mudar gradualmente

Se você janta regularmente após as 21h, experimente antecipar 15 minutos por dia até chegar ao horário ideal. Inicie o jantar com uma salada para aumentar a saciedade com alimentos de digestão mais fácil. Reduza gradualmente o tamanho das porções noturnas e concentre mais calorias no almoço.

Além de melhorar drasticamente a qualidade do sono, ajustar o horário do jantar traz outros benefícios: melhor regulação hormonal, otimização da digestão, controle do peso e mais disposição durante o dia. Seu corpo terá mais tempo e ritmo para descansar no tempo certo, e você terá mais energia.

