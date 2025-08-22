Pesquisadores descobrem que beber café pode ajudar a controlar diabetes; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:00
Compostos encontrados nos grãos de café podem oferecer uma nova maneira de ajudar pessoas que vivem com diabetes a controlar a condição.
Três componentes em particular demonstraram efeitos promissores na inibição da alfa-glicosidase, uma enzima essencial para a digestão de carboidratos.
Café inovador já está à venda
Essa descoberta pode levar a novos ingredientes alimentares funcionais voltados para o controle do diabetes tipo 2. O estudo foi realizado pelo Instituto de Botânica de Kunming, na China, e reforça o potencial do café como uma bebida benéfica para a saúde.
De acordo com a nutricionista-chefe da Lifesum, Signe Svanfeldt, “Ingredientes alimentares funcionais podem, em princípio, ajudar a controlar a glicose.
Mas, para que um ingrediente seja útil, precisamos saber a dose efetiva, a segurança e a biodisponibilidade em humanos”. Isso significa que, embora os resultados sejam animadores, eles ainda precisam ser confirmados em testes com pessoas.
O estudo desenvolveu uma estratégia para identificar ésteres diterpênicos, compostos presentes nos grãos de café arábica torrados. Os pesquisadores isolaram três novos compostos que foram nomeados como caffaldeídos A, B e C.
A análise mostrou que eles têm um poder de inibição da enzima alfa-glicosidase mais potente do que o medicamento acarbose, que é usado para auxiliar o controle do diabetes tipo 2.
Ainda que o estudo tenha isolado moléculas específicas, o consumo de café já foi associado, em grandes estudos populacionais, a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 e a uma melhora na saúde de pessoas que já vivem com a condição.
A nutricionista Signe Svanfeldt explica ao Newsweek que “tanto o café comum quanto o descafeinado demonstram isso, sugerindo que compostos além da cafeína são benéficos”.
É importante lembrar que esses ingredientes funcionais, como os encontrados no café, são apenas um complemento à dieta, à atividade física e aos medicamentos, e não um substituto para eles.
“O café, ou esses compostos, não podem substituir CGMs, testes de glicose, medicamentos ou medidas de estilo de vida”, enfatiza Svanfeldt.
Embora o consumo de até 400 mg de cafeína por dia, o equivalente a três ou quatro xícaras de café coado, seja considerado seguro para a maioria dos adultos saudáveis, a tolerância à cafeína é individual.
Algumas pessoas podem apresentar ansiedade, distúrbios do sono ou desconforto gastrointestinal mesmo em níveis mais baixos.
O estudo abre caminho para novas pesquisas, e os próximos passos incluem explorar a atividade biológica desses compostos, além de avaliar sua segurança e eficácia em testes futuros.
A descoberta pode levar ao desenvolvimento de novos produtos, mas por enquanto, os especialistas reforçam: "Beber café é bom como parte de um estilo de vida saudável, mas não deve ser visto como um tratamento para diabetes."