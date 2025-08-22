Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pesquisadores descobrem que beber café pode ajudar a controlar diabetes; entenda

Um estudo promissor sugere que beber café pode ser uma nova forma de ajudar pessoas que vivem com diabetes a controlar a condição

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:00

Uma nova pesquisa mostra que o café pode ser um aliado no controle da glicose para quem tem diabetes tipo 2
Uma nova pesquisa mostra que o café pode ser um aliado no controle da glicose para quem tem diabetes tipo 2 Crédito: Freepik

Compostos encontrados nos grãos de café podem oferecer uma nova maneira de ajudar pessoas que vivem com diabetes a controlar a condição.

Três componentes em particular demonstraram efeitos promissores na inibição da alfa-glicosidase, uma enzima essencial para a digestão de carboidratos.

Café inovador já está à venda

Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação
1 de 11
Café em tubo é novidade no mercado por Divulgação

Essa descoberta pode levar a novos ingredientes alimentares funcionais voltados para o controle do diabetes tipo 2. O estudo foi realizado pelo Instituto de Botânica de Kunming, na China, e reforça o potencial do café como uma bebida benéfica para a saúde.

De acordo com a nutricionista-chefe da Lifesum, Signe Svanfeldt, “Ingredientes alimentares funcionais podem, em princípio, ajudar a controlar a glicose.

Mas, para que um ingrediente seja útil, precisamos saber a dose efetiva, a segurança e a biodisponibilidade em humanos”. Isso significa que, embora os resultados sejam animadores, eles ainda precisam ser confirmados em testes com pessoas.

O que a pesquisa encontrou

O estudo desenvolveu uma estratégia para identificar ésteres diterpênicos, compostos presentes nos grãos de café arábica torrados. Os pesquisadores isolaram três novos compostos que foram nomeados como caffaldeídos A, B e C.

A análise mostrou que eles têm um poder de inibição da enzima alfa-glicosidase mais potente do que o medicamento acarbose, que é usado para auxiliar o controle do diabetes tipo 2.

O café já é conhecido por seus benefícios

Ainda que o estudo tenha isolado moléculas específicas, o consumo de café já foi associado, em grandes estudos populacionais, a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 e a uma melhora na saúde de pessoas que já vivem com a condição.

A nutricionista Signe Svanfeldt explica ao Newsweek que “tanto o café comum quanto o descafeinado demonstram isso, sugerindo que compostos além da cafeína são benéficos”.

Ingredientes funcionais não substituem o tratamento

É importante lembrar que esses ingredientes funcionais, como os encontrados no café, são apenas um complemento à dieta, à atividade física e aos medicamentos, e não um substituto para eles.

“O café, ou esses compostos, não podem substituir CGMs, testes de glicose, medicamentos ou medidas de estilo de vida”, enfatiza Svanfeldt.

Embora o consumo de até 400 mg de cafeína por dia, o equivalente a três ou quatro xícaras de café coado, seja considerado seguro para a maioria dos adultos saudáveis, a tolerância à cafeína é individual.

Algumas pessoas podem apresentar ansiedade, distúrbios do sono ou desconforto gastrointestinal mesmo em níveis mais baixos.

O estudo abre caminho para novas pesquisas, e os próximos passos incluem explorar a atividade biológica desses compostos, além de avaliar sua segurança e eficácia em testes futuros.

A descoberta pode levar ao desenvolvimento de novos produtos, mas por enquanto, os especialistas reforçam: "Beber café é bom como parte de um estilo de vida saudável, mas não deve ser visto como um tratamento para diabetes."

Mais recentes

Imagem - Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo

Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo
Imagem - Passar mais de 10 minutos sentado no vaso sanitário pode matar, afirmam médicos

Passar mais de 10 minutos sentado no vaso sanitário pode matar, afirmam médicos
Imagem - Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos após polêmica sobre romance com Fogaça

Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos após polêmica sobre romance com Fogaça

MAIS LIDAS

Imagem - PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto
01

PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
02

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele

Imagem - Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia
03

Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
04

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)