DICAS

Com que frequência se deve lavar a calça jeans? Especialistas explicam

Não há necessidade de lavar todos os dias, mas também não é para usar sem higienizar

Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2025 às 14:30

Calça jeans Crédito: Reprodução

É raro alguém não ter uma calça jeans no guarda-roupa. Uma das peças mais tradicionais do vestuário, o item é praticamente obrigatório, por ser tão durável e versátil. Mas eu devo lavar a peça todos os dias? Especialistas garantem que não. >

Especialistas em cuidados com roupas sugerem que, em geral, a calça jeans pode ser usada de 3 a 5 vezes antes de ser lavada, desde que não esteja visivelmente suja ou com odor desagradável. Essa prática ajuda a preservar a cor e a estrutura do tecido, prolongando a vida útil da peça.>

Em casos de uso mais intenso, suor extremo ou exposição a ambientes sujos, é recomendável lavar a calça com mais frequência. Por outro lado, se o uso for leve e em ambientes limpos, é possível estender o intervalo entre as lavagens.>

Cuidados na lavagem>

Para manter a qualidade do jeans, é aconselhável lavá-lo do avesso, com água fria e com detergentes suaves. Evitar o uso de secadoras também é importante, já que o calor excessivo pode encolher e desgastar o tecido.>

Uma dica para que a peça fique mais tempo sem precisar ser lavada é arejá-la. Basta colocar em um cabide e deixar ventilar em ambiente fresco e arejado. Isso ajuda a eliminar odores.>