ENTENDA

Fim dos tempos? Profecia do Apocalipse 13 é lembrada após nomeação de papa americano

Usuários de redes sociais citam relação entre escolha do papa Leão 14 e teoria

A escolha do norte-americano Robert Francis Prevost (Leão 14) como o mais novo papa na última quinta-feira (8) trouxe à tona algumas 'profecias'. Entre elas, a do Apocalipse 13, que faz menção ao último livro da bíblia e ao fim dos tempos. >

"Achei ele (Leão 14) um fofo, mas quem tem um pezinho em igreja evangélica fica assustada com a profecia do Apocalipse 13", escreveu uma usuária do X. "Como dito, Apocalipse 13 mostra claramente a união da Igreja Católica com os Estados Unidos", escreveu outro. >