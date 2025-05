AJUDOU?

Eleito em seu primeiro conclave, Papa Leão 14 assistiu ao filme antes de entrar em isolamento

Irmão do novo pontífice revelou que Prevost assitiu ao filme Conclave

Maysa Polcri

Publicado em 9 de maio de 2025 às 06:47

Novo papa celebra primeira missa como pontífice nesta sexta-feira (9) Crédito: Reprodução/Vatican News

O norte-americano Robert Francis Prevost - papa Leão 14 - é o pontífice mais jovem dos últimos 35 anos e foi eleito em seu primeiro conclave, na quinta-feira (8). Novato na escolha no evento que marca a escolha do novo pontífice, o papa teria assistido ao filme Conclave antes do isolamento no Vaticano. A informação foi revelada por seu irmão, John Prevost, em entrevista à NBC Chicago.>

“Eu perguntei para ele: ‘Você assistiu ao filme Conclave para saber como você deve se comportar?’ E, na verdade, ele tinha acabado de assistir”, revelou. O diálogo aconteceu durante a última conversa entre ambos antes da eleição. O longa Conclave, dirigido por Edward Berger, ganhou ainda mais fama após a morte do papa Francisco, em abril. A produção foi premiada com o Oscar de melhor roteiro adaptado na cerimônia de 2025.>

John Prevost falou ainda sobre a emoção de ter um irmão eleito chefe da Igreja Católica. "Não tive um momento para pensar sobre isso. Mas é totalmente irreal, totalmente surreal, e é algo tremendo, tremendo de se assimilar, mas é algo para se orgulhar muito", afirmou. >

Antes de ficarem reclusos na Capela Sistina para o conclave, alguns cardeais participantes da eleição para eleger o novo papa assistiram ao filme ‘Conclave‘, segundo revelou o site Politico. "É considerado surpreendentemente preciso até mesmo pelos cardeais, o que o torna uma ferramenta de pesquisa útil”, já que “muitos dos participantes do conclave real têm pouca experiência com a política e com os protocolos do Vaticano”, informou o portal.

>

O novo papa

O recém-eleito papa Leão 14 celebra, nesta sexta-feira (9), sua primeira missa como pontífice. A cerimônia teve início às 6h da manhã no horário de Brasília e acontece na Capela Sistina, no Vaticano. A cerimônia conta a presença dos cardeais e trabalhadores que participaram do conclave - eleição do novo papa - e é transmitida ao vivo pelos canais de mídia do Vaticano. >

Nascido nos Estados Unidos, Prevost é conhecido pela sua atuação missionária no Peru durante os anos 1980. A experiência obtida durante a missão lhe conferiu fluência em espanhol e relação com a América Latina. Ele é o primeiro papa norte-americano e ocupava, ao ser eleito, duas funções no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos — órgão responsável pela nomeação de bispos — e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. >