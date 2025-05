FÉ

Papa Leão 14 celebra primeira missa no Vaticano nesta sexta-feira (9); veja

O norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito na quinta-feira (8)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de maio de 2025 às 06:26

Missa não é aberta ao público, mas é transmitida online Crédito: Reprodução/Vatican News

O recém-eleito papa Leão 14 celebra, nesta sexta-feira (9), sua primeira missa como pontífice. A cerimônia teve início às 6h da manhã no horário de Brasília e acontece na Capela Sistina, no Vaticano. A cerimônia conta a presença dos cardeais e trabalhadores que participaram do conclave - eleição do novo papa - e é transmitida ao vivo pelos canais de mídia do Vaticano.>

O evento marca o início oficial do ministério litúrgico do novo líder da Igreja Católica, após sua eleição no conclave, e não é aberto aos fiéis. Em seu primeiro discurso público, cerca de uma hora após a fumaça branca sair da chaminé indicando que o novo pontífice foi escolhido, Leão 14 se emocionou e pediu que os católicos se unam pelo diálogo. Especialistas avaliam que o papa deverá seguir o caminho trilhado pelo antecessor, papa Francisco, em relação à uma maior abertura da Igreja. >

A primeira missa celebrada por um papa costuma dar sinais sobre o estilo e as prioridades do novo líder. Em março de 2013, o papa Francisco realizou sua primeira missa e trouxe mensagens sobre a importância de “caminhar, edificar e professar Jesus Cristo crucificado”, sem utilizar texto escrito. >

Após a missa desta sexta-feira, o papa voltará a aparecer diante dos fiéis apenas no domingo (11). Às 6h (horário de Brasília), Leão 14 recitará a oração do Regina Coeli, na sacada central da Basílica de São Pedro. >

Na segunda-feira (12), ele se encontrará com jornalistas e profissionais da mídia credenciados junto à Santa Sé. A audiência acontecerá na Sala Paulo VI, no Vaticano, como um gesto de agradecimento pela cobertura dos acontecimentos durante sua eleição. O encontro acontecerá a partir das 5h, no horário de Brasília. >

Perfil do novo papa

O norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o novo papa da Igreja Católica. O cardeal, que escolheu o nome de Leão XIV, foi eleito na tarde desta quinta-feira (8) pelos votos da maioria dos 133 cardeais que estavam confinados desde o dia anterior. Robert Francis é o 267º pontífice, ocupando o lugar deixado pelo papa Francisco, que morreu em 21 de abril.>

Nascido nos Estados Unidos, Prevost é conhecido pela sua atuação missionária no Peru durante os anos 1980. A experiência obtida durante a missão lhe conferiu fluência em espanhol e relação com a América Latina. Ele é o primeiro papa norte-americano e ocupava, ao ser eleito, duas funções no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos — órgão responsável pela nomeação de bispos — e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

