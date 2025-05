FEBRE NAS REDES

Novo papa Leão 14 ganha mais de 300 mil seguidores no X em poucas horas após eleição

Eleito na quinta-feira (8), o norte-americano Robert Prevost surpreende com ascensão meteórica nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 9 de maio de 2025 às 05:00

Papa Leão XIV Crédito: Reprodução

A eleição do novo papa não agitou apenas o Vaticano, mas também as redes sociais. Em poucas horas após sua apresentação ao mundo, o perfil oficial no X (antigo Twitter) do recém-eleito papa Leão XIV registrou um salto impressionante no número de seguidores — de cerca de 60 mil para mais de 379 mil até a manhã desta sexta-feira (9). >

Leão XIV é o nome escolhido por Robert Prevost, cardeal norte-americano de 69 anos, que foi eleito na quinta-feira (8) como o novo líder da Igreja Católica, sucedendo o papa Francisco. Ele se torna o 267º pontífice e o primeiro nascido nos Estados Unidos a assumir o cargo.>

Seguidores do papa saltaram de 60 mil para 290 mil Crédito: Reprodução/X

A rápida ascensão do novo papa nas redes sociais começou assim que ele apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, para sua primeira saudação. A partir desse momento, milhares de internautas passaram a seguir sua conta oficial, num movimento de intensa mobilização digital. Às 20h25, pouco mais de sete horas após o anúncio do conclave, o número de seguidores já havia ultrapassado a marca de 290 mil.>

Além do crescimento expressivo, o conteúdo do perfil também despertou atenção. Entre as primeiras postagens, seguidores notaram críticas indiretas ao vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. “Que possamos construir pontes, não muros”, afirmou o papa em uma das mensagens, interpretada como uma crítica à política externa norte-americana.>