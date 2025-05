ICÔNICO

Cervejinha e jogo na arquibancada: 5 momentos em que o Papa Leão 14 foi 'gente como a gente'

Americano foi escolhido para assumir o cargo nesta quinta (8)

Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2025 às 16:30

Papa é gente como a gente Crédito: Reprodução

O Papa Leão 14, nascido Robert Francis Prevost, foi apresentado ao mundo como o escolhido para o mais alto cargo da igreja católica. Sua imagem serena e sua pompa, no entanto, já foram deixadas de lado pelos brasileiros, que vasculharam a vida do idoso de 69 anos e mostraram que ele é gente como a gente. Confira!>

1. Usou muito o Twitter

O papa é tuiteiro e ainda por cima é verificado. Antes de sua eleição, Robert Prevost utilizava a rede social para compartilhar reflexões e posicionamentos. Em uma de suas postagens, criticou as políticas de imigração dos Estados Unidos, demonstrando preocupação com questões sociais e humanitárias. Ele usa a plataforma desde 2011.>

2. Apreciou uma cervejinha em Belo Horizonte

Aqui ele foi muito gente como a gente. Durante uma visita ao Brasil em 2004, Prevost participou da comemoração dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Na ocasião, foi fotografado segurando um copo de cerveja. A cena divertiu brasileiros, que já trataram de espalhar as imagens. >

?VEJA: O Papa Leão XIV no Brasil, segurando um copo de cerveja, em Belo Horizonte - 2004. pic.twitter.com/l4CZKklsA5 — CHOQUEI (@choquei) May 9, 2025

3. Saboreou frango com quiabo em Minas Gerais

O papa sabe o que é bom. Durante outra visita a Minas Gerais, o agora Leão 14 demonstrou apreço pela culinária local e saboreou um prato de frango com quiabo, prato típico da região. Os moradores ficaram maravilhados com a simplicidade do sacerdote, que amou a comida.>

fascinada que existe registro do papa comendo frango com quiabo em minas gerais pic.twitter.com/u886IzMU0P — ana (@anaswons) May 9, 2025

4. Fez festa raiz com bolo retangular e salgadinhos

Aqui o Papa se mostrou um homem sábio. Em uma das suas festas de aniversário, ele posou feliz com seu imenso bolo retangular de aniversário, como se fazia antigamente. O doce foi coberto com pasta americana, foi enfeitado com um bonequinho de biscuit em homenagem a Prevost e ainda havia um monte de salgadinhos na mesa. >

post de apreciação do Papa com seu bolinho de aniversário que tem uma mini versão dele. pic.twitter.com/9yRW8tMab7 — sasa (@pietrelcinas) May 9, 2025

5. Curtiu um jogo na arquibnacada

O Papa também é muito gente como a gente quando o assunto é esporte. Ele é torcedor fiel do Chicago White Sox, equipe de beisebol conhecida por testar a paciência de seus fãs devido ao desempenho mediano (na foto abaixo, ele aparece no canto esquerdo). Além disso, Leão 14 é tenista. Isso mesmo. Prevost já disse em entrevistas que é entusiasta do tênis, além de ser um jogador amador razoável. Ele mencionou que, após deixar o Peru, teve poucas oportunidades de praticar, mas expressou o desejo de voltar às quadras em seu tempo livre. >