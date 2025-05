CURIOSIDADE

A Igreja Católica já teve uma papa mulher? Conheça a escandalosa história da Papisa Joana

Mulher teria se passado por homeme e engravidou

Será que a Igreja Católica realmente teve uma papa mulher? A resposta é: não. Mas, segundo uma lenda medieval, uma mulher disfarçada de homem teria sido eleita papa (ou papisa) no século IX. Ela ficou conhecida como a Papisa Joana e, embora não haja evidências históricas concretas de sua existência, a história vive até hoje como um mito intrigante.>

De acordo com a lenda, a jovem teria adotado o nome de João VIII e reinado entre 855 e 857. Sua identidade, no entanto, foi revelada de forma dramática durante uma procissão em Roma, quando ela deu à luz uma criança. O escândalo foi tão grande que, em algumas versões da história, ela teria morrido durante o parto ou sido linchada pela multidão enfurecida. Tudo isso no auge da Idade Média, é claro.>