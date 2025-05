TAVA SUMIDA

Ana Paula Arósio retorna à Globo após 15 anos longe da TV

Retorno da atriz foi comemorado nos bastidores

Fernanda Varela

Publicado em 9 de maio de 2025 às 16:20

Ana Paula Arósio Crédito: Reprodução

Ana Paula Arósio está de volta à tela da Globo após 15 anos longe da emissora. Ícone das novelas dos anos 2000, a atriz aceitou o convite para participar do especial "O Futuro Já Começou – Histórias da Nossa História", projeto do Fantástico, que contará relatos inéditos de bastidores e momentos marcantes do Grupo Globo.>

O especial será conduzido por Renata Capucci e terá formato de videocast. A estreia será neste domingo (11), com exibição de trechos no Fantástico. A versão completa ficará disponível no Globoplay. >

Ana Paula Arósio participará já do primeiro episódio, ao lado de Maju Coutinho, do fotógrafo Custódio Coimbra e de Lya Mara, veterana da Globo, hoje com 99 anos.>

Com bom humor e tom nostálgico, Ana Paula relembra a personagem Giuliana, protagonista da novela Terra Nostra (1999), que a consagrou nacionalmente. “Em novela de época a gente sempre usa cavalos. E os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o quebra-coco, que era um cavalo super mansinho”, diz a atriz em trecho divulgado do videocast.>

Renata Capucci explica que a proposta da série é justamente essa: resgatar histórias que o público nunca ouviu, com personagens que marcaram época. “São histórias que as pessoas nunca contaram ou nunca publicaram. É uma mistura de gente que eu não via há muito tempo; gente que eu não conhecia pessoalmente; e gente que eu não conhecia”, afirma a jornalista.>

O retorno de Ana Paula à Globo foi comemorado nos bastidores. Desde que pediu demissão da emissora, em 2010, após se desligar da novela Insensato Coração, ela manteve-se distante dos holofotes, aparecendo apenas em campanhas publicitárias e em filmes pontuais. Atualmente, vive em Londres, no Reino Unido.>